Afrique: CAN 2025 - L'expérience des cadres de la Tanière, un atout pour les Lions, selon Cheikh Tidiane Sabaly

Dakar — L'expérience de cadres de l'équipe nationale comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly devrait permettre à l'équipe nationale du Sénégal d'aller loin en Coupe d'Afrique des nations (CAN), a déclaré l'attaquant des Lions Cheikh Tidiane Sabaly.

"Ils sont très importants, sur le terrain comme en dehors", a-t-il dit en parlant des cadres de l'équipe nationale, dont Idrissa Gana Guèye et le portier titulaire des Lions Édouard Mendy.

"Nous nous inspirons d'eux pour rééditer leurs exploits. Avec leur expérience, nous irons loin", a-t-il dit en wolof lors d'un point de presse consécutif à la première séance d'entrainement des Lions, lundi, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour la prochaine CAN prévue au Maroc (21 décembre 2025-18 janvier).

L'attaquant de Metz (élite française) et sept autres joueurs ont effectué lundi en début de soirée le premier galop d'entraînement au stade Diamniadio, dans le cadre de la préparation des Lions pour la CAN.

Au Maroc, Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye vont disputer leur sixième CAN consécutive. Le capitaine Kalidou Koulibaly jouera, pour sa part, sa cinquième CAN d'affilée.

De son côté, Cheikh Tidiane Sabaly va découvrir la plus grande compétition continentale du football lors de cette édition.

"C'est une fierté. Tout joueur rêve de défendre les couleurs nationales. Cela me motive davantage pour aller jusqu'au bout", a confié l'ancien attaquant de Génération Foot (élite sénégalaise).

Les Lions "vont aborder la CAN avec calme et sérénité", selon le natif de Kolda (sud).

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de la CAN 2025, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.