Sénégal: La LONASE enregistre 27 milliards F CFA de bénéfices au troisième trimestre 2025 (DG)

16 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a enregistré vingt-sept milliards de bénéfices au terme du troisième trimestre de l'année 2025, a révélé son directeur général, Toussaint Manga.

"Au terme du troisième trimestre, au mois de septembre [nous avons réalisé], 27 milliards de bénéfices sans amortissement", a-t-il dit, en saluant cette "performance" de la LONASE.

M. Manga participait à un atelier de restitution et de validation du Plan stratégique de développement (PSD) de la LONASE pour les cinq (5) prochaines années, lundi, à Pointe Sarène.

Il a rappelé qu'au "terme du premier semestre" de l'année 2025, la LONASE avait enregistré "21 milliards FCFA de bénéfices".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"L'écosystème des jeux est en train de changer, et ce qui est clair, c'est que la performance est là, malgré les quelques difficultés qu'on connaît", s'est-il réjoui.

Selon M. Manga, l'application de la loi sur la taxation des 20% des gains et des opérateurs a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants.

"Rien que sur le réseau physique, au mois de novembre, la LONASE a contribué à plus de deux milliards au niveau des impôts et domaines", a précisé Toussaint Manga, dont l'ambition est de moderniser "l'ensemble des structures [de la société de jeux] et d'optimiser sa rentabilité".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.