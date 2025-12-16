Sénégal: La LONASE enregistre 27 milliards F CFA de bénéfices au troisième trimestre 2025 (DG)

Mbour — La Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a enregistré vingt-sept milliards de bénéfices au terme du troisième trimestre de l'année 2025, a révélé son directeur général, Toussaint Manga.

"Au terme du troisième trimestre, au mois de septembre [nous avons réalisé], 27 milliards de bénéfices sans amortissement", a-t-il dit, en saluant cette "performance" de la LONASE.

M. Manga participait à un atelier de restitution et de validation du Plan stratégique de développement (PSD) de la LONASE pour les cinq (5) prochaines années, lundi, à Pointe Sarène.

Il a rappelé qu'au "terme du premier semestre" de l'année 2025, la LONASE avait enregistré "21 milliards FCFA de bénéfices".

"L'écosystème des jeux est en train de changer, et ce qui est clair, c'est que la performance est là, malgré les quelques difficultés qu'on connaît", s'est-il réjoui.

Selon M. Manga, l'application de la loi sur la taxation des 20% des gains et des opérateurs a permis d'enregistrer des résultats satisfaisants.

"Rien que sur le réseau physique, au mois de novembre, la LONASE a contribué à plus de deux milliards au niveau des impôts et domaines", a précisé Toussaint Manga, dont l'ambition est de moderniser "l'ensemble des structures [de la société de jeux] et d'optimiser sa rentabilité".