Sénégal: Des affaires judicaires au menu des quotidiens

Dakar — La mise au point du ministre de la Justice, Yassine Fall, suite à la sortie de l'ambassadrice de France Christine Fages, sur la procédure d'extradition de deux sénégalais et l'audition au fond du maire des Agnams, Farba Ngom, dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA sont, entre autres, les sujets au menu des quotidiens reçus mardi à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Madiambal Diagne et Doro Gaye, en séjour en France, sont activement poursuivis par l'État du Sénégal dans le cadre de procédures judiciaires distinctes, principalement pour des infractions financières.

Le Soleil rapporte que "Christine Fages avait tenu à clarifier la procédure d'extradition en cours en France". "Elle a rappelé que, tant en France qu'au Sénégal, l'extradition relève avant tout d'une procédure judiciaire. L'ambassadrice a confirmé que le mandat d'arrêt d'international émis et validé par Interpol a bien conduit à l'interpellation de Madiambal Diagne en France et son cas est examiné par la Cour d'appel de Versailles, seule compétente pour statuer sur la demande d'extradition. A ce stade, personne n'a refusé l'extradition puisque la justice française n'a pas encore décidé a insisté Mme Fages", écrit la publication.

"Cette sortie de l'ambassadrice, poursuit le journal, a fait réagir le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, qui a publié un communiqué de mise au point".

Selon Le Soleil, "Yassine Fall a rappelé que la France avait récemment sollicité des autorités sénégalaises la transmission d'informations concernant ce dossier, informations qui avaient pourtant déjà été officiellement communiquées".

"Par respects des accords de coopération judiciaire liant les deux pays, dit-elle, la justice sénégalaise s'emploiera à transmettre à nouveau les informations requises. Elle déplore cependant l'attitude de l'ambassadrice de France de relativiser, lors de cette émission, la gravité des faits de corruption et de détournement de deniers publics reprochés à deux ressortissants sénégalais ayant trouvé refuge en France.

Ceci est perçue comme un jugement de valeur regrettable et une telle posture pourrait être interprétée comme une forme d'ingérence dans une affaire que les autorités considèrent comme d'une importance majeure", ajoute la publication, qui titre : " Yassine Fall dénonce une forme d'ingérence".

"L'affaire Madiambal cristallise les tensions diplomatiques entre Dakar et Paris", affiche L'Observateur, soulignant qu'en "réaction à la déclaration de l'ambassadrice de France au Sénégal Christine Fages, concernant un éventuel refus d'extradition de Madiambal Diagne, le ministre a exprimé son désaccord dans un communiqué officiel".

"Yassine Fall et l'ambassadrice se crêpent le chignon", dit Vox Populi.

Le Quotidien parle "d'une vaine polémique de Yassine Fall". Le journal estime que "le communiqué du ministre de la Justice pour répondre aux propos de l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, sur le cas Madiambal, révèle une certaine tension diplomatique que voudrait entretenir Dakar à propos de cette affaire". "Mme Yassine Fall dénonce entre les lignes une forme d'ingérence et rappelle sèchement l'impératif de réciprocité voulant faire de ce dossier un test crucial pour l'application des principes d'extradition", ajoute le journal.

La même publication aborde dans sa livraison du jour, l'audition au fond du député maire des Agnam Farba Ngom, dans le cadre du dossier des 125 milliards de francs CFA, au Pool judicaire financier, notant que M. Ngom "a été auditionné mardi sous surveillance médicale".

"Après l'audition d'hier, mercredi crucial pour Farba mais aussi pour Tahirou Sarr", indique Vox Populi. "Le responsable de l'Alliance pour la République (APR) repasse demain dans l'après-midi, Tahirou Sarr va le précéder dans la matinée", annonce la publication.