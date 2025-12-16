Sénégal: La coopération du CICES avec la Foire de Paris s'inscrit dans une vision de souveraineté économique (Justin Correa)

Dakar — La coopération que le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a engagé avec la Foire de Paris s'inscrit dans une dynamique de long terme, axée sur la souveraineté économique, l'interconnexion des acteurs commerciaux et la modernisation de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), a déclaré Justin Corréa.

"La coopération engagée avec la Foire de Paris est le fruit d'une collaboration qui s'inscrira sur le long terme. Nous avançons pour renforcer la dynamique de souveraineté, d'interconnexion et de digitalisation", a déclaré le directeur général du CICES.

Justin Gomis intervenait en présence du directeur de la Foire de Paris, Steven Abajoli, qui visité lundi la 33e édition de la FIDAK, qui se tient du 7 au 31 décembre.

La FIDAK et la Foire de Paris ont exprimé, à cette occasion, leur volonté de mettre davantage ces deux évènements au service des entrepreneurs et des artisans.

Selon M. Correa, la diversification des activités, la digitalisation et le renforcement des infrastructures constituent les trois "défis majeurs" du CICES.

Il s'est félicité du soutien de l'État dans la mise en œuvre de ces projets structurants.

Dans ce cadre, il a présenté à la délégation française la plateforme virtuelle "Foire Connect", un outil numérique destiné à faciliter les échanges commerciaux et à mieux connecter les acteurs économiques locaux et internationaux avec la diaspora sénégalaise.

"Cette visite illustre parfaitement le principe du donner et du recevoir. Nous avons beaucoup à offrir", a indiqué le DG du CICES, en mettant en exergue le choix de la FIDAK 2025 de valoriser l'artisan sénégalais et la femme transformatrice, des acteurs locaux dont le savoir-faire suscite selon lui un intérêt croissant à l'international.

D'après le directeur général du CICES, la reconnaissance dont bénéficie les artisans et les femmes transformatrices du Sénégal ouvre la voie à une participation sénégalaise renforcée aux événements organisés à Paris.

Évoquant les perspectives de coopération entre les deux parties, Justin Correa a indiqué que la signature prochaine d'une convention entre le CICES et la Foire de Paris est désormais actée, en attendant une proposition formelle.

"Nos prédécesseurs y avaient travaillé sans aboutir. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour concrétiser ce partenariat", a-t-il assuré.

S'agissant de la promotion de la destination Sénégal, il a salué le dynamisme de l'Agence sénégalaise pour la promotion touristique (ASPT), soulignant que la culture, la gastronomie et l'artisanat sénégalais demeurent des leviers essentiels d'attractivité.

Pour la première fois, a-t-il relevé, des pays comme le Kenya, la Malaisie et la République démocratique du Congo prennent part à la Foire internationale de Dakar, traduisant, selon lui, l'intérêt toujours croissant pour le Sénégal comme destination économique, culturelle et touristique.