Afrique: Ilay Camara forfait pour la CAN 2025 (FSF)

16 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le jeune défenseur sénégalais, Ilay Camara, est forfait pour la Coupe d'Afrique (CAN) Maroc 2025 dont le démarrage est prévu samedi, suite à blessure, a-t-on appris mardi de matinée la Fédération sénégalaise de football (FSF)

Blessé lors de la rencontre ayant opposé son club Anderlecht à Saint-Trond en championnat de Belgique, Ilay Camara avait malgré tout rejoint la Tanière.

Selon la FSF, une IRM réalisée à Dakar a révélé une lésion musculaire de grade II à l'ischio-jambier droit. "En conséquence, le staff médical a jugé le joueur inapte pour la compétition continentale".

La FSF a souhaité un prompt rétablissement à Ilay Camara, contraint de manquer ce grand rendez-vous avec la sélection nationale.

Agé de 22 ans, Camara devait disputer sa première CAN au Maroc.

Un groupe de huit joueurs sur les 28 sélectionnés a entamé la préparation en perspective de la CAN, lundi en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

