Madagascar: Mode - DENAGE dévoile « CRÉPUSCULE », une collection entre ombre et lumière

La collection Printemps-Été 2026 de la marque DENAGE a été présentée au public tananarivien le samedi 13 décembre dernier. Dans l'ambiance feutrée du Grand Café de la Gare, une quarantaine de pièces ont été sublimées par les mannequins, à travers une vingtaine de looks savamment structurés, le temps d'une soirée placée sous le signe de l'élégance et de la réflexion.

« Cette collection s'inspire du CRÉPUSCULE, un symbole de transition », explique Alexandra Denage, fondatrice de la marque. Cet instant suspendu entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, devient une métaphore de la transformation : le passage d'un état à un autre, et l'affirmation que rien n'est jamais figé.

À travers cette deuxième collection, la marque de prêt-à-porter DENAGE célèbre le pouvoir de l'intention : renouer avec l'essentiel, valoriser la noblesse du fait main et faire de la mode un véritable vecteur de changement social, économique et culturel.

La créatrice explore ainsi une dualité profonde : tradition et modernité, force et délicatesse, structure et fluidité. Une démarche consciente et engagée, respectueuse de l'héritage artisanal tout en restant ouverte à l'innovation.

Initialement prévue pour le 26 septembre dernier, la présentation de la collection avait dû être annulée en raison du contexte. Entre-temps, DENAGE a lancé une campagne visuelle à Paris, capitale mondiale de la mode, le 22 novembre 2025, afin de faire rayonner à l'international les valeurs de changement portées par CRÉPUSCULE et par la mode malgache. La marque choisit aujourd'hui de revenir à ses racines pour célébrer, à Madagascar, sa résilience et affirmer que la Grande Île a toute sa place sur la scène mondiale de la mode.