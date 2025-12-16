Madagascar: Mode - DENAGE dévoile « CRÉPUSCULE », une collection entre ombre et lumière

16 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La collection Printemps-Été 2026 de la marque DENAGE a été présentée au public tananarivien le samedi 13 décembre dernier. Dans l'ambiance feutrée du Grand Café de la Gare, une quarantaine de pièces ont été sublimées par les mannequins, à travers une vingtaine de looks savamment structurés, le temps d'une soirée placée sous le signe de l'élégance et de la réflexion.

« Cette collection s'inspire du CRÉPUSCULE, un symbole de transition », explique Alexandra Denage, fondatrice de la marque. Cet instant suspendu entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, devient une métaphore de la transformation : le passage d'un état à un autre, et l'affirmation que rien n'est jamais figé.

À travers cette deuxième collection, la marque de prêt-à-porter DENAGE célèbre le pouvoir de l'intention : renouer avec l'essentiel, valoriser la noblesse du fait main et faire de la mode un véritable vecteur de changement social, économique et culturel.

La créatrice explore ainsi une dualité profonde : tradition et modernité, force et délicatesse, structure et fluidité. Une démarche consciente et engagée, respectueuse de l'héritage artisanal tout en restant ouverte à l'innovation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Initialement prévue pour le 26 septembre dernier, la présentation de la collection avait dû être annulée en raison du contexte. Entre-temps, DENAGE a lancé une campagne visuelle à Paris, capitale mondiale de la mode, le 22 novembre 2025, afin de faire rayonner à l'international les valeurs de changement portées par CRÉPUSCULE et par la mode malgache. La marque choisit aujourd'hui de revenir à ses racines pour célébrer, à Madagascar, sa résilience et affirmer que la Grande Île a toute sa place sur la scène mondiale de la mode.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.