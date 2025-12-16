Madagascar: Oksi enchaîne avec Kalams

L'extrait a enflammé le public en juin 2024. Tellement le refrain gagnait le coeur des usagers de Facebook, un autre artiste a tenté d'usurper le vrai auteur. Désormais, les choses sont rentrées dans l'ordre. Oksi sort enfin son très attendu tube : Kalams.

Ce morceau reflète la réalité enfouie dans les quartiers périphériques, les quartiers chics aussi. L'environnement sociétal et la crise économique poussent malheureusement les jeunes femmes à commettre l'adultère pour subvenir à leurs besoins, ou pour satisfaire leurs caprices! Kalams, un mot argot qui vient du mot calme, ironise le comportement de la société dépravante dans laquelle la liaison extra-conjugale est devenue un prétexte permettant de rejeter la faute sur son conjoint pauvre.

Le clip illustre la situation. Créée méticuleusement par le metteur en scène professionnel José Rakotobe, la vidéo musicale transforme les influenceurs les plus suivis de la région comme BKS Xenïa (Andrea), Felly Eden Ky-Mani, ou encore Kevin Ridckley de Tv Tôtatôta, en comédiens. En effet, l'artiste cherche sans cesse à innover. Certes, il n'est pas le premier à inviter des stars des réseaux sociaux, en revanche, il est le seul chanteur de sa localité à en réunir autant.

« J'essaie de produire mes oeuvres différemment. Pour celui-ci, j'ai fait appel à José Rakotobe. Il a créé le scénario que j'ai retouché à ma manière. J'ai sollicité des porte-paroles, des haut-parleurs pour capter l'attention de mes fans, le public en général. Ce clip a pour rôle de secouer les auditeurs, les observateurs, la population toute entière », a-t-il confié.

Cette fois-ci, Oksi a décidé de s'ouvrir au salegy. Certains disent que le jeune homme a fait un virage à 180 degrés, car dès le début de sa carrière, il chantait sur de l'afrobeat ou de l'afropop.

De ce fait, Oksi apporte une clarification, « Je suis originaire du nord où le salegy est une musique traditionnelle. Donc, c'est mon identité, ma culture, c'est tout moi ». Des chansons similaires seront diffusées bientôt. L'auteur est en train de les peaufiner. Il faut que les aficionados soient satisfaits des produits. Néanmoins, le prince de l'afropop de la ville du Pain de sucre reste fidèle à sa conviction. Il promet d'offrir des cadences variées tout en gardant son style.