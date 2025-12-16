Afrique: CAN-Maroc 2025 - Fiston Kalala Mayele , le joueur congolais à suivre, selon la CAF

La RDC a de grande ambition pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN)-Maroc 2025. Avec un effectif de de 27 joueurs, tous évoluant en dehors du pays, le sélectionneur Sébastien Desabre va compter sur notamment Fiston Kalala Meyele, le joueur interclubs de l'année.

Fiston Kalala est considéré, dans le guide de la CAF pour cette 35e édition, comme le joueur à suivre coté congolais.

Auteur de 7 buts, Mayele a été le meilleur buteur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2024/25. Il est un finisseur redoutable, qui allie vitesse, mouvement et profondeur.

Ses buts ont porté le club égyptien Pyramids FC au titre continental. Et il fait figure de joueur clé en attaque pour les Léopards.

Sa régularité en club en a fait un atout incontournable pour les Léopards. Le groupe de Desabre peut compter sur lui pour aller loin dans la compétition.

L'attaquant congolais est passé notamment par l'AS Simba de Kolwezi, l'AS Vclub de Kinshasa, Yaoung Africans de la Tanzanie.

Pour sa 21e participation en 35 éditions, la RDC veut aller plus loin. Elle a été deux fois championne d'Afrique en 1968 et 1974, avec 80 matchs de phase finale pour 21 victoires contre 30 défaites et 29 matchs nuls pour 94 buts marqué contre 104 encaissé.