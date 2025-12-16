Afrique: CAN-Maroc 2025 - Fiston Kalala Mayele , le joueur congolais à suivre, selon la CAF

16 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC a de grande ambition pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN)-Maroc 2025. Avec un effectif de de 27 joueurs, tous évoluant en dehors du pays, le sélectionneur Sébastien Desabre va compter sur notamment Fiston Kalala Meyele, le joueur interclubs de l'année.

Fiston Kalala est considéré, dans le guide de la CAF pour cette 35e édition, comme le joueur à suivre coté congolais.

Auteur de 7 buts, Mayele a été le meilleur buteur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2024/25. Il est un finisseur redoutable, qui allie vitesse, mouvement et profondeur.

Ses buts ont porté le club égyptien Pyramids FC au titre continental. Et il fait figure de joueur clé en attaque pour les Léopards.

Sa régularité en club en a fait un atout incontournable pour les Léopards. Le groupe de Desabre peut compter sur lui pour aller loin dans la compétition.

L'attaquant congolais est passé notamment par l'AS Simba de Kolwezi, l'AS Vclub de Kinshasa, Yaoung Africans de la Tanzanie.

Pour sa 21e participation en 35 éditions, la RDC veut aller plus loin. Elle a été deux fois championne d'Afrique en 1968 et 1974, avec 80 matchs de phase finale pour 21 victoires contre 30 défaites et 29 matchs nuls pour 94 buts marqué contre 104 encaissé.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.