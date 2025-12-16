Sénégal: À la FIDAK, Maty Diène salue l'engagement des femmes entrepreneures

La présidente de la Coordination pour le développement (CND) du département de Pikine, Maty Diène, a salué la forte présence et la qualité du travail des femmes entrepreneures à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), soulignant leur rôle central dans la création de richesses et d'emplois au Sénégal.

"Il y a une forte présence de femmes tout autour de moi à la FIDAK, et le constat que j'ai fait est qu'elles font du bon travail. Elles sont confiantes et conscientes que travailler pour soi n'a pas de mesure", a-t-elle déclaré, estimant que les femmes constituent un "levier essentiel" de transformation économique et sociale.

Elle s'entretenait, lundi, avec l'APS, au pavillon Sénégal dans le cadre de la Foire internationale de Dakar (FIDAK).

Mme Diène s'est dite confiante quant à la qualité des produits fabriqués par les femmes, mettant en avant l'encadrement dont bénéficient de nombreuses jeunes entrepreneures.

Selon elle, la nouvelle génération se distingue par son esprit d'initiative et sa capacité à s'insérer dans le tissu économique, notamment dans les secteurs artisanal, agricole et commercial.

Elle a encouragé les jeunes entrepreneurs à persévérer malgré les difficultés, rappelant qu'ils représentent "la relève de demain" et qu'ils contribuent déjà, à leur niveau, à la création d'emplois.

"Nous travaillons, nous créons tant soit peu des emplois, et les femmes sont à nos côtés pour améliorer ce que nous faisons", a-t-elle affirmé.

Toutefois, la présidente de la CND a appelé les pouvoirs publics à consentir davantage d'efforts en faveur des femmes et des jeunes entrepreneurs, évoquant des obstacles majeurs liés au manque d'équipements, à l'accès au financement et aux difficultés d'écoulement des produits, notamment à l'exportation.

Maty Diène a notamment cité les contraintes liées à l'obtention de codes-barres, à l'autorisation pour la Fabrication, transformation, conditionnement (FRA) et aux frais logistiques, qui limitent la visibilité des produits locaux sur les marchés extérieurs.

"Notre production reste infime à cause du manque de financement et d'équipements. Beaucoup de produits de qualité sont peu connus à l'étranger, ce qui entraîne parfois découragement et abandon", a-t-elle regretté.

Justifiant sa participation à la FIDAK par la recherche d'un réseau de partenaires et d'un carnet d'adresses élargi, Mme Diène a présenté les activités de son GIE spécialisé dans la transformation de produits locaux.

Il propose notamment des savons liquides, de la poudre de baobab, des chips de patate et de pomme de terre, de l'aloco, de la poudre de niébé et de bissap, ainsi que des produits céréaliers transformés (mil, maïs, sorgho), vendus à des prix accessibles, autour de 2.000 francs CFA.

Elle a réaffirmé l'importance de l'entrepreneuriat féminin dans le développement économique du pays, soulignant qu'il ne manque qu'un "appui financier et technique adéquat" pour permettre aux femmes et aux jeunes de libérer pleinement leur potentiel.

La présidente de la CND a formulé un message de paix et de cohésion pour le Sénégal, tout en remerciant le maire de Dakar, Abbas Fall, et ses collaborateurs pour leur accompagnement.