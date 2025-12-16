Sénégal: Riziculture - La SAED va emblaver 53 000 hectares pour la campagne de contre-saison

Dagana — La Société nationale d'aménagement des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED) prévoit d'emblaver 53 000 hectares lors de la prochaine campagne de production de riz en contre-saison sèche, a-t-on appris, lundi, à Dagana, de son directeur général, Alassane Ba.

"Cette campagne sera marquée par une hausse significative de la superficie à emblaver, par rapport à la précédente campagne de contre-saison, au cours de laquelle environ 46 000 hectares avaient été emblavés", a dit M. Ba.

L'augmentation de la surface à emblaver permettra de porter le cumul des récoltes de riz de l'hivernage et de la campagne de contre-saison à 500 000 tonnes, selon le directeur général de la SAED.

Il participait au lancement officiel de ladite campagne, en présence du préfet de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye, de chefs de services agricoles, de dirigeants d'associations d'agriculteurs et de représentants des partenaires techniques et financiers de l'agriculture sénégalaise.

Selon le directeur général de la SAED, plusieurs mesures seront prises en vue d'une bonne campagne de production de riz de contre-saison : l'amélioration de la disponibilité de l'eau et de l'accès au financement agricole, le renforcement de la lutte contre les oiseaux granivores, la solarisation progressive des stations de pompage, etc.

La prochaine campagne de production de riz coïncide avec la première année de la mise en œuvre du contrat-programme signé par l'État du Sénégal et la SAED, a signalé Alassane Ba.

Le préfet de Dagana s'est réjoui des résultats de la campagne agricole 2024-2025, qui ont été jugés satisfaisants par les agriculteurs.

"Cette campagne traduit la volonté de l'État de mettre à la disposition des producteurs les intrants agricoles nécessaires, de faciliter l'accès à l'eau et au financement afin de renforcer la productivité agricole", a dit Ibrahima Ismaïl Ndiaye.

Le département de Dagana va concentrer 37 000 des 53 000 hectares à emblaver, a indiqué M. Ndiaye, estimant que c'est un signe de la "vitalité" de la riziculture locale.

Il juge nécessaire de prévenir les risques agricoles.

"Je fais confiance à la SAED et à ses partenaires, qui ont la capacité à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre l'agriculture performante et résiliente, dans le département de Dagana", a ajouté le préfet.

La campagne rizicole de contre-saison se tient au premier semestre de l'année.