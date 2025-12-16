Sénégal: Kédougou - 14 sites d'orpaillage clandestins démantelés, du matériel saisi

Kédougou — La gendarmerie de Kédougou (sud-est) a démantelé quatorze sites d'orpaillage et saisi une grande quantité de produits dangereux et de matériel d'exploitation minière, lors d'une vaste opération de sécurisation et de lutte contre l'exploitation illicite des ressources minières à Bembou, dans la région de Kédougou, a appris l'APS de source sécuritaire.

Cette opération a été conduite du 8 au 13 décembre, précise la même source.

"Les unités de recherche de la gendarmerie de Kédougou ont mené d'intenses patrouilles de sécurisation, procédé à des contrôles de zone approfondis et démantelé quatorze sites d'orpaillage clandestins dans la localité de Bembou et ses environs", a indiqué la source sécuritaire.

L'opération visait également à éradiquer durablement les activités "illégales" dans ces zones aurifères.

Les forces de gendarmerie ont notamment récupéré "une tonne de cyanure répartie en vingt sacs de 50 kg, treize sacs de charbon actif de 25 kg, ainsi que 380 baguettes d'explosifs produits illicitement et utilisés dans l'extraction de l'or".

Le matériel saisi comprend également 135 groupes électrogènes, 19 motopompes, 66 marteaux-piqueurs, 6 tronçonneuses et une machine détectrice d'or, poursuit la même source.

"À cela s'ajoutent un mouleur, sept machines cracheuses avec treize têtes supplémentaires, un moteur cracheur R210, un lot de dents de cracheurs, ainsi que quatre broyeuses de cailloux mises hors d'usage sur place", indique la source sécuritaire.

Les gendarmes disent également avoir confisqué quatorze bancs de tamisage, un tapis de tamisage, cinq rouleaux de tuyaux d'évacuation d'eau, quatre rouleaux de cordes, onze sacs de cailloux aurifères.

De même, 124 bidons d'essence de 20 litres, neuf bidons d'huile diesel, des bonbonnes de gaz, quatre panneaux solaires, deux batteries solaires ainsi qu'un kata-kata transportant dix-huit planches de bois ont été saisis.

Au-delà de l'activité minière illégale, les forces de sécurité signalent que l'opération a permis de "frapper l'économie souterraine" qui gravite autour des sites clandestins.

"Dix bars clandestins et une salle de jeux ont été fermés. Trois machines à sous, onze consoles PlayStation, des équipements de sonorisation, des amplificateurs, une batterie de 12V-200Ah ainsi qu'une tente de fortune ont été saisis, cette dernière ayant été incendiée sur place", a renseigné la source.

Les gendarmes assurent aussi avoir mis la main sur des produits illicites, notamment 125 grammes de chanvre indien, dix boîtes de comprimés de Tramadol 200 mg, un important lot de boissons alcoolisées et des cigarettes.

Les forces de l'ordre ont procédé, en outre, au contrôle rigoureux de 342 motos et de 229 véhicules en immobilisant 122 motos supplémentaires et en saisissant 5 tricycles impliqués dans des activités illégales.

L'opération s'est soldée par l'interpellation de 699 individus, dont 415 ressortissants étrangers, pour défaut de pièces d'identité, aux fins d'identification et pour diverses infractions liées à l'exploitation minière clandestine, confie la source sécuritaire.

La gendarmerie nationale invite les populations de la région de Kédougou à "collaborer activement" avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'orpaillage clandestin.