Sénégal: Farba Ngom devant les juges pour infractions financières, malgré un état de santé préoccupant

Au Sénégal, le député-maire Farba Ngom a été transporté en ambulance lundi 15 décembre au pool judiciaire financier (PJF) de Dakar, où il était attendu par les juges. Proche de l'ancien président Macky Sall, il est en détention provisoire depuis le 27 février, malgré un état de santé jugé préoccupant par plusieurs rapports d'experts. Soupçonné d'infractions financières à la suite de la publication d'un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, Farba Ngom a été entendu pour la première fois sur le fond du dossier.

Pendant près de quatre heures d'audition, le député s'est justifié sur la gestion de trois sociétés immobilières lui appartenant. Ces sociétés, dirigées par ses frères, sont soupçonnées d'être des sociétés écran. Farba Ngom s'est appuyé sur des preuves de virements bancaires et des traces de chèques pour rejeter toute accusation de blanchiment d'argent.

Les juges n'ont en revanche pas interrogé le député sur un autre volet du dossier, portant sur un présumé détournement de fonds publics à hauteur de 31 milliards de francs CFA. « Il a tenu quand même à faire une déclaration spéciale pour dire : "j'ai été inculpé pour détournements de deniers publics et je constate que les questions qui me sont posées ne portent pas sur cette infraction. Mais je tiens à préciser une chose. Aucun denier public, en dehors de mes fonctions de maire et de député, n'a été mis à ma disposition. Pour détourner de l'argent public, il faut être dépositaire de l'argent." », rapporte son avocat, Maître Oumar Youm.

« Légèreté des charges »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue de l'audition, les avocats de Farba Ngom ont dénoncé la « légèreté des charges » retenues contre leur client. Ils réclament toujours, à défaut d'une liberté provisoire, qu'il puisse bénéficier de soins adaptés, estimant que son état de santé est incompatible avec la détention. Maître Oumar Youm s'inquiète : « Quand ses facultés physiques et mentales vont s'amenuiser, comment va-t-il parvenir à se défendre ? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'a même pas été capable de tenir une audience de quatre heures d'interrogatoire de manière discontinue. »

La phase d'instruction se poursuit. Farba Ngom doit être entendu de nouveau ce mercredi 17 décembre dans un autre dossier, dans lequel il est poursuivi pour complicité d'escroquerie et escroquerie portant sur des deniers publics, pour un montant estimé à environ 125 milliards de francs CFA.