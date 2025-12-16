Sénégal: Exploitation du gaz à Saint-Louis - Les entreprises locales à l'assaut des marchés publics

Saint-Louis - À Saint-Louis, la conquête des marchés publics et des opportunités liées au projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta) passe inévitablement par une meilleure préparation des entreprises locales. C'est le message délivré par le Dr Mamadou Mounirou Diallo, directeur régional des Marchés publics/pôle de Saint-Louis, lors d'une rencontre dédiée au renforcement des capacités des Pme locales.

Organisé du 15 au 17 décembre 2025, à la Chambre de commerce de Saint-Louis, cet atelier ambitionne de doter les entreprises locales d'outils nécessaires pour accéder durablement aux marchés publics et privés et s'inscrire pleinement dans les chaînes de valeur du projet Gta. « Les procédures de passation des marchés sont très exigeantes et nécessitent une préparation sérieuse des entreprises appelées à y participer », a-t-il souligné.

Selon lui, bien que plus de 1.800 milliards de FCfa soient décaissés, chaque année, par l'État du Sénégal dans le cadre des marchés publics, ces ressources ne peuvent être captées que par des entreprises suffisamment outillées. « Toute cette manne financière ne peut être captée que lorsque les entreprises sont prêtes à répondre efficacement aux appels d'offres », a insisté Dr Diallo.

Cette initiative, déroulée sur trois jours, vise notamment à préparer les entreprises locales à se positionner sur les marchés générés par British petroleum et ses partenaires dans le cadre de l'exécution du projet Gta. « Cette journée est d'une importance capitale, car elle permettra aux entreprises de Saint-Louis de tirer pleinement profit du déroulement du projet dans la région », a ajouté le directeur régional des Marchés publics. Sur la question de l'accompagnement institutionnel, il a annoncé des avancées majeures en matière de transparence.

« L'un des principaux facteurs de blocage pour les entreprises reste les pratiques nébuleuses dans les marchés publics », a reconnu Mamadou Mounirou Diallo. À ce titre, une nouvelle plateforme numérique est en cours de déploiement par l'Autorité de régulation des marchés publics (Arcop). « Cette plateforme permettra de renforcer la transparence et l'équité de traitement entre tous les candidats », a-t-il expliqué, précisant que des ateliers de formation sont prévus dès le mois de janvier.

De son côté, Ibrahima Talla, directeur des Opérations d'Invest in Africa, a mis en lumière les objectifs du Programme de préparation aux appels d'offres (Ppa) financé par Bp, Kosmos Energy et Petrosen. « Nous sommes ici pour préparer les entreprises de Saint-Louis à mieux se positionner sur les opportunités offertes par le projet Gta, notamment en matière de sous-traitance », a-t-il déclaré.

Dans le nord du pays, si certaines entreprises locales parviennent déjà à répondre aux appels d'offres, leur participation demeure limitée. « Elles arrivent à se positionner, mais de manière très timide, dans un secteur extrêmement exigeant en termes de conformité et de ressources financières », a reconnu M. Talla. Le Ppa se veut ainsi une réponse ciblée à ces défis. « L'objectif principal est de renforcer le contenu local et de faire en sorte que l'exploitation du gaz bénéficie réellement aux entreprises de Saint-Louis », a-t-il ajouté.