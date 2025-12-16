Sénégal: OFNAC - Les 12 nouveaux membres prêteront serment le 22 décembre à Dakar

Les douze nouveaux membres de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), récemment nommés par le Président de la République, prêteront serment le lundi 22 décembre prochain, à l'occasion d'une audience solennelle devant la Cour d'appel de Dakar.

Ces nominations, intervenues le 27 novembre dernier, s'inscrivent dans un processus présenté comme « inédit », fondé sur un appel à candidatures ouvert, public et concurrentiel, selon la Présidence de la République.

Dans un communiqué, celle-ci rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 2025-12 du 3 septembre 2025 portant création de l'OFNAC, les membres de l'institution sont nommés par décret, à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la Justice.

À ce titre, un avis d'appel à candidatures a été publié le 6 octobre 2025 par le Comité de sélection, mis en place par l'arrêté n° 032697 du 2 octobre 2025 du ministre de la Justice, Garde des Sceaux.