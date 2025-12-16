Afrique: Officiel - Ilay Camara déclare forfait pour la CAN 2025

Coup dur pour les Lions du Sénégal et Pape Thiaw. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé ce mardi le forfait de son jeune latéral droit, Ilay Camara, à moins d'une semaine du début de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc. Le joueur s'est blessé ce week-end en club.

Le communiqué de la FSF, rendu public aujourd'hui, a apporté la confirmation d'une blessure musculaire sérieuse. Suite à une IRM réalisée à Dakar, le diagnostic révèle que Ilay Camara souffre d'une lésion musculaire de grade II à l'ischio-jambier droit. « Une IRM faite à Dakar ce jour a révélé une lésion musculaire de grade II au niveau de son Ishio-jambier droit. Par conséquent, il est déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025, » indique le communiqué fédéral.

La blessure est survenue le dimanche 14 décembre 2025, lors du match opposant son club, Anderlecht, à Saint-Trond en championnat belge (Jupiler Pro League), une rencontre remportée par les Mauves sur le score de 2-1.

Devenu un pilier de l'équipe bruxelloise depuis la mi-octobre, le jeune homme de 22 ans alignait, ce soir-là, une huitième titularisation consécutive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malheureusement, le match s'est arrêté brusquement pour le sénégalais. Aligné par Besnik Hasi, Camara a dû céder sa place dès la 16e minute de jeu, se plaignant de l'arrière de la cuisse droite.

Auteur de deux passes décisives cette saison, ce forfait est d'autant plus regrettable qu'il intervient alors que le joueur était en pleine ascension en club. La Fédération Sénégalaise de Football a conclu son annonce en souhaitant à Ilay Camara « un prompt rétablissement ».