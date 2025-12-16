Afrique: JOJ Dakar 2026 - « The Roar of Youth », le motif officiel des médailles dévoilé

« The Roar of Youth » est le nom du motif retenu pour l’avers des médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.

« The Roar of Youth» est le nom du motif retenu pour l’avers des médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. L’annonce a été faite par le Comité International Olympique (CIO) dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce mardi 16 décembre.

Le motif a été réalisé par la designer espagnole Pilar Barbadillo Vicario, âgée de 26 ans et étudiante en master de design UX/UI. Fière de cette distinction, elle a déclaré : « Les athlètes s’expriment à travers le sport, et moi à travers l’art. »

L’œuvre a été sélectionnée par un jury à l’issue d’un appel à propositions lancé à l’échelle mondiale. Elle figurera ainsi sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal, a précisé le CIO.

Inspiré de la culture sénégalaise et des valeurs olympiques, le motif est, selon le CIO, le fruit d’une étude approfondie de l’art et du symbolisme du pays hôte. « “The Roar of Youth” place au centre du motif un lion, représentant à la fois le pays hôte ainsi que les valeurs de force et de courage », indique la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le CIO détaille également que « deux visages symétriques, inspirés de l’art sénégalais, forment la crinière et illustrent l’équité et le respect dans le sport. Chaque visage est couronné d’une branche d’olivier, évoquant les origines antiques des Jeux Olympiques et la quête d’excellence. Le motif est complété par des lignes épurées, créant une médaille qui reflète à la fois la culture locale et les valeurs olympiques ».

De son côté, Pilar Barbadillo Vicario se réjouit d’avoir conçu cette médaille « en pensant à ce que vous verriez lorsque vous l’auriez chez vous ». « Elle incarne tout ce que vous avez accompli au fil du temps non seulement la victoire, mais aussi l’effort fourni et la motivation pour l’avenir », a-t-elle souligné.

Selon le CIO, en plus de voir sa création remise aux jeunes athlètes, la designer espagnole sera invitée à assister aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026.

Il convient de rappeler que l’appel à propositions, lancé en septembre 2025, a attiré des candidatures issues de 103 pays, témoignant d’un fort intérêt international pour Dakar 2026. Les designers indiens, sénégalais, brésiliens, mexicains et français figurent parmi ceux ayant soumis le plus grand nombre de projets.

Pour rappel, les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et réuniront 2 700 des meilleurs jeunes athlètes du monde, âgés de 17 ans au maximum. Les compétitions se dérouleront sur trois sites hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly.