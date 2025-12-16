Congo-Kinshasa: Elaboration du Plan d'action national des Principes volontaires pour 2026

Le ministère des Droits humains élabore le Plan d'action national des Principes volontaires en RDC pour l'année 2026. C'est dans ce cadre qu'il organise, du 15 au 17 décembre, une retraite à Kinshasa.

Ce forum de trois jours vise à promouvoir une exploitation minière et pétrolière responsable, éthique et conforme aux standards internationaux des droits de l'homme.

A travers cette initiative, le Gouvernement congolais entend favoriser une exploitation minière exempte de violations des droits humains, respectueuse de l'environnement et bénéfique aux communautés locales, tant nationales que régionales, dans la mesure du possible.

Dans son allocution d'ouverture des travaux, le ministre des Droits humains a encouragé les participants à produire des résultats tangibles

« Nous sommes tous ici, chacun à son niveau, des défenseurs et promoteurs des droits fondamentaux. Cette activité doit aboutir à un résultat concret : une feuille de route opérationnelle comportant des activités prioritaires clairement définies, des stratégies concrètes d'opérationnalisation du Plan d'action national pour l'exercice 2026, ainsi que des recommandations techniques pertinentes pour faciliter une exploitation minière et pétrolière responsable, éthique et conforme aux standards internationaux des droits de l'homme », a souligné Samuel Mbemba.

Pour sa part, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a exprimé l'engagement de son ministère à faire respecter les recommandations qui sortiront de cet atelier. Organisé en collaboration avec les ministères des Droits humains, des Hydrocarbures, des Mines et l'ONG DCAF, ce forum revêt une importance capitale dans la planification stratégique et opérationnelle. Les Principes volontaires désignent un ensemble de directives qui guident les entreprises sur la manière de mener leurs opérations de sécurité tout en respectant les droits de l'homme.