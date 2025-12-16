TP Mazembe s'est difficilement disposé de l'AS Saint Luc (2-1), dimanche 14 décembre 2025, au Stade des Jeunes de Katoka dans le cadre de la 2ème journée remise du championnat national congolais, Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Une victoire acquise dans la souffrance pour Magloire Ntambwe et ses coéquipiers, qui ont eu du mal devant l'équipe de Saint Luc en place; quoi que les Corbeaux ont évolué plus de 65 minutes en supériorité numérique après l'exclusion de Bakuteka.

Magloire Ntambwe a ouvert le score à la 18ème minute sur un centre de Patrick Mwaungulu. Et, à la 25ème minute, il a livré la passe décisive sur le but de Faveurdi Bongeli, son cinquième de la saison.

La réduction de Saint-Luc est venue à la 85ème minute par Espérant Muambayi.

FC Tanganyika vs AS Malole (1-0)

Au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemie, FC Tanganyika a retrouvé la victoire après son court succès devant AS Malole, 1 but à 0, grâce à la réalisation de Ramazani Milongo (45') sur penalty. Grâce à cette victoire, les Rouges et Blancs de Kalemie sortent de la zone de relégation dans le groupe A.

L'autre rencontre du groupe A au Stade Frédéric Kibassa Maliba, a vu AS Simba s'imposer devant FC Lubumbashi Sport (1-0). Le but a été marqué par Richard Kazadi à la 9ème minute, son cinquième de la saison.

À suivre ce lundi au stade Kikula de Likasi US Panda reçoit le FC Tshikasa pour le compte du groupe A. Et dans le groupe B, au stade Kabila Kabange, le FC Étoile du Kivu affronte le FC MK.

Classement : Groupe A

1. TP Mazembe : 26 pts, 11 MJ (+20)

2. AS Simba : 23 pts, 11 MJ (+7)

3. AS Malole : 18 pts, 10 MJ (+7)

4. CS Don Bosco : 18 pts, 10 MJ (+5)

5. FC Lubumbashi Sport : 18 pts, 12 MJ (+3)

6. FC Saint-Eloi Lupopo : 17 pts, 8 MJ (+7)

7. US Tshinkunku : 15 pts, 11 MJ (-4)

8. AS Saint Luc : 14 pts, 8 MJ (+2)

9. AS New Soger : 13 pts, 11 MJ (-2)

10. FC Tanganyika : 11 pts, 10 MJ (-4)

11. SM Sanga Balende : 11 pts, 11 MJ (-4)

12. CS Manika : 9 pts, 8 MJ (+1)

13. JSG Bazano : 9 pts, 9 MJ (-4)

14. FC Blessing : 9 pts, 10 MJ (-2)

15. FC Tshikas : 6 pts, 10 MJ (-8)

16. US Panda B52 : 6 pts, 11 MJ (-18)

Le Résultats suspendus : Tanganyika FC - Simba AS (1-2), FC Saint-Eloi Lupopo- JSG Bazano (1-1)

Dans le groupe B, FC Les Aigles du Congo a battu New Jak FC sur le score d'un but à zéro. La réalisation est signée Miguel Quintais Musset (9'), après un superbe travail et une superbe passe décisive de Kelvin Bileko. C'est le tout premier but de l'ancien international congolais U23 sous les couleurs des Samouraïs.

FC Les Aigles du Congo est désormais leader du groupe B, avec 23 points en 11 journées.

Avant cette rencontre, AC Rangers et AF Anges Verts se sont neutralisés sur le score de 0 but partout.

Classement : Groupe B

1. FC Les Aigles du Congo : 23 pts, 10 MJ (+11)

2. AS V.Club : 21 pts, 10 MJ (+10)

3. AS Maniema Union : 16 pts,10 MJ (+6)

4. FC Celeste : 16 pts, 10 MJ (+11)

5. FC MK : 16 pts, 12 MJ (-1)

6. AC Rangers : 15 pts, 11 MJ (-1)

7. FC Étoile de Kivu : 15 pts, 11 MJ (-4)

8. DC Motema Pembe : 13 pts, 9 MJ (+6)

9. AS Dauphin Noir : 12 pts, 9 MJ (+2)

10. FC New Jak : 10 pts, 9 MJ (-1)

11. AF Anges Verts : 8 pts, 9 MJ (-6)

12. OC Renaissance : 8 pts, 10 MJ (-5)

13. FC Renaissance : 6 pts, 9 MJ (-9)

14. OC Bukavu Dawa : 4 pts, 10 MJ (-16)

Les résultats suspendus : AS Vita Club - DCMP (1-1), DCMP - FC Renaissance du Congo (1-1)