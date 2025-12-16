Afrique Centrale: L'ACEAC - Appel à la fin de la guerre et à la construction d'une paix dans la sous-région des Grands Lacs

15 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les cardinaux, archevêques et évêques membres de l'Association des Conférences épiscopales, de l'Afrique centrale (ACEAC), réunis en assemblée plénière du 10 au 14 décembre à Kinshasa ont appelé dimanche à la fin de la guerre, à la construction d'une paix durable et le vivre-ensemble dans la sous-région des Grands Lacs.

Au regard de la dynamique de conflit violent en cours dans la sous-région, ils réitèrent l'appel au retour de la paix.

« Nous sommes profondément affligés par la résurgence des conflits et de la violence dans notre sous-région et singulièrement dans les provinces de l'Est de la RDC. Nous pensons au récents bombardements de Uvira dans le Sud-Kivu et nous les condamnons fermement ; ils accentuent le risque d'un embrasement sous-régional avec leur cohorte de victimes, dont les morts, les réfugiés et les déplacés internes », indiquent-ils dans leur déclaration finale.

