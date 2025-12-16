Afrique Centrale: L'ACEAC - Appel à la fin de la guerre et à la construction d'une paix dans la sous-région des Grands Lacs

Les cardinaux, archevêques et évêques membres de l'Association des Conférences épiscopales, de l'Afrique centrale (ACEAC), réunis en assemblée plénière du 10 au 14 décembre à Kinshasa ont appelé dimanche à la fin de la guerre, à la construction d'une paix durable et le vivre-ensemble dans la sous-région des Grands Lacs.

Au regard de la dynamique de conflit violent en cours dans la sous-région, ils réitèrent l'appel au retour de la paix.

« Nous sommes profondément affligés par la résurgence des conflits et de la violence dans notre sous-région et singulièrement dans les provinces de l'Est de la RDC. Nous pensons au récents bombardements de Uvira dans le Sud-Kivu et nous les condamnons fermement ; ils accentuent le risque d'un embrasement sous-régional avec leur cohorte de victimes, dont les morts, les réfugiés et les déplacés internes », indiquent-ils dans leur déclaration finale.