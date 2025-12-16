Afrique Centrale: L'administrateur de Fizi appelle les USA à contraindre le Rwanda au retrait de ses soldats au Kivu

Les rebelles de l'AFC/M23 poursuivent leur progression au Sud-Kivu. Ce weekend, ils ont occupé les localités de Kipupu dans le territoire de Mwenga et Makobola 2 dans le territoire de Fizi, quelques jours après la prise d'Uvira.

L'administrateur de Fizi, Samy Badibanga Kalonji, déplore cette avancée et demande à la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes qui soutiennent les rebelles de l'AFC-M23.

Lutte contre les fakes news

Il invite ses administrés au calme et à la vigilance, et à apporter leur soutien aux Forces armées de la RDC, engagées dans les combats pour défendre l'intégrité du pays, dénonçant la stratégie des rebelles qui utilisent la désinformation comme arme numérique pour propager de FAusses informations afin de créer la panique et la diversion, et pour faire croire à la population que l'adversaire avance et est plus fort que l'armée et ses partenaires, les combattants Wazalendo.

L'autorité territoriale affirme que le Chef de l'État et le Gouvernement consentent à des sacrifices importants pour que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national, et plus particulièrement dans le territoire de Fizi.

« Toutes les batteries sont mises en marche pour reconquérir les territoires déjà aux mains des rebelles et les repousser afin de ramener la paix dans le territoire de Fizi », a déclaré M. Badibanga.