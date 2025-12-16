Congo-Kinshasa: Pas de manifestation à Kinshasa ce lundi à l'appel du parti de Jean-Marc Kabund

La marche annoncée ce lundi 15 décembre à l'appel du parti « Alliance pour le changement », de l'opposant Jean-Marc Kabund, pour réclamer la cessation de la guerre dans l'Est du pays et l'unité nationale et la défense de l'intégrité territoriale, n'a pas eu lieu, parce interdite par le gouverneur de Kinshasa.

Ce lundi matin à l'ouest de la ville, la circulation était fluide et les zones habituellement animées par des trafics, comme le rond-point Kintambo Magasin, demeuraient dégagées.

Les véhicules personnels étaient relativement rares en début de journée.

Les reporters de Radio Okapi présents sur le terrain ont constaté que plusieurs véhicules de transport en commun étaient garés dans des rues de certains quartiers, loin des axes principaux, les propriétaires et conducteurs préférant se préserver en cas d'incertitude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En revanche, certains habitants de Kingabwa, quartier de la commune de Limete où réside Jean-Marc Kabund, ont signalé avoir entendu quelques coups de feu ce matin.

Dans l'ensemble, la présence policière était plus visible à certains points sensibles et carrefours, ainsi qu'aux abords des missions diplomatiques.

Ouverture tardive du marché Gambela

L'agence congolaise de presse ACP, rapporte ce lundi l'ouverture tardive du marché Gambela à Kasa-vubu, au centre de Kinshasa. Cette situation qui s'explique l'annonce d'une marche pacifique ce lundi.

Des vendeurs et vendeuses observait l'évolution de la situation sur le terrain avant de sortir pour vaquer à leur occupation. Henriette Nsimba a expliqué à ACP :

« Généralement, j'arrive au marché vers 5h du matin, pour attendre les mamans de restaurants, malheureusement, c'est à peine même que je viens d'arriver vers 9 heures. Cela est dû à l'annonce de la ville morte aujourd'hui pour soutenir nos frères de l'Est ».

Marche interdite

Dans un communiqué rendu publique dimanche 14 décembre dans la soirée, le gouverneur Daniel Bumba avait interdit l'organisation de cette marche, et avait mis en garde contre les personnes qui troubleraient l'ordre publique. Il avait appelé les Kinois à vaquer à leur occupation.