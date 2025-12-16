Madagascar: Yvon Randriazanakolona - « Le pays a besoin de citoyens responsables »

Après une longue période de silence, Yvon Randriazanakolona, alias Sareraka, s'est enfin exprimé sur la situation actuelle de Madagascar. Il a affirmé que les événements de 2025 rappellent ceux de 1972, lorsque les jeunes étaient à l'avant-garde du changement.

À travers ses propos, Sareraka invite tous les citoyens à prendre leur responsabilité afin de provoquer une véritable transformation. Pour lui, le changement à Madagascar ne peut se faire que si chaque Malgache s'engage pleinement dans la refonte de la société.

« Madagascar a besoin de citoyens responsables », a-t-il insisté, soulignant que cette responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les autorités mais doit concerner l'ensemble de la population. « Le changement doit partir de la base », a-t-il ajouté, appelant à une participation active des adultes dans toutes les contrées du pays.

Déplacements

Sareraka a également évoqué ses propres expériences avec les forces de l'ordre. « J'ai été soumis à des perquisitions à deux reprises après avoir participé à des mouvements populaires », a-t-il révélé.

Il a souligné que ces perquisitions doivent se faire dans le respect total des droits humains et avec l'aval des autorités judiciaires. Concernant la transparence des actions des dirigeants, Sareraka a estimé qu'il était primordial que les déplacements des responsables politiques à l'étranger soient clairs et connus de la population.

« Les citoyens ont le droit de savoir ce que font leurs dirigeants et ce qu'ils ramènent du pays étranger », a-t-il conclu. La transparence, dit-il, est essentielle pour rétablir la confiance et favoriser un climat de changement durable.