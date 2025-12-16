Madagascar: Transport ferroviaire - Le train urbain sur les rails

Le lancement officiel du train urbain marque un tournant dans la mobilité de la capitale. Le ministre Juste Crescent Raharisone a insisté sur l'importance du projet.

Hier, Antananarivo a franchi un cap important avec le lancement officiel du train urbain. À 7h30, un premier départ symbolique a eu lieu depuis la gare de Soarano, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des Transports et de la Météorologie Juste Crescent Raharisone et le maire d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa. Ce démarrage marque le début d'une nouvelle ère pour le transport public dans la capitale.

Alternative

En effet, dès aujourd'hui, les usagers pourront emprunter ce nouveau mode de transport. Deux allers-retours sont programmés chaque jour : un à 5h00 du matin et l'autre à 17h30, reliant Soarano à Ambohimanambola. Le tarif est fixé à 3 000 ariary par trajet. Dans cette phase inaugurale, un seul train, d'une capacité de 300 passagers, sera en circulation, du lundi au samedi.

Ce train urbain représente une alternative importante aux embouteillages quotidiens, en offrant une solution plus rapide. Lors de l'inauguration, les responsables ont insisté sur l'importance du projet pour améliorer la fluidité de la circulation dans une ville où les embouteillages deviennent de plus en plus insupportables. À terme, le réseau sera étendu, avec l'ajout de nouveaux trains pour répondre à la demande croissante des usagers.

Sensibilisation

La sécurité des passagers est une priorité. Les autorités locales, en collaboration avec les forces de police, ont mis en place plusieurs mesures pour garantir la sûreté autour des stations et des rails.

Des actions de nettoyage ont également été menées dans les quartiers proches des voies ferrées et des campagnes de sensibilisation sont menées par les jeunes bénévoles des « Tanora Skoto », pour encourager la population à respecter les règles de sécurité. Particularité notable : un accent particulier a été mis sur la sécurisation des « passages à niveau », des points de vulnérabilité pour la sécurité routière. Des gardes-barrières et des policiers seront présents à ces endroits pour prévenir tout risque d'accident.