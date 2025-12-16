Madagascar: Perquisition chez Ravatomanga à Mantasoa - Cautionnée par les responsables des Forces de l'ordre

16 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

L'épisode mouvementé de la perquisition au domicile de l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga, survenue samedi dernier à Mantasoa, continue de susciter réactions et interrogations. Ce lundi, les responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont tenu une conférence de presse pour apporter des précisions.

Le général Pikulas Démosthène, Chef d'état-major des armées, a déclaré que l'opération faisait suite à des informations faisant état de présence d'armes de guerre qui auraient été introduites à Madagascar et seraient détenues au domicile de M. Ravatomanga. C'est sur la base de cette suspicion que la fouille du domicile a été ordonnée et exécutée.

Au-delà de la justification immédiate de la perquisition, le message des autorités s'est voulu plus large et ferme. Le général Démosthène a en effet annoncé que des mesures seraient prises immédiatement contre toute personne cherchant à troubler l'ordre public et la sécurité nationale. Cette déclaration est perçue comme un avertissement sans équivoque aux fauteurs de trouble dans le climat politique actuel.

Cette communication officielle vise clairement à calmer le jeu après une opération très commentée, en lui donnant un cadre légal fondé sur la sécurité. Toutefois, elle ne lève pas toutes les questions soulevées par les observateurs sur les conditions de l'intervention qualifiée de "cambriolage pur et simple". L'affaire, à la croisée des enjeux sécuritaires et politiques, reste donc sous haute surveillance.

