Madagascar: IST-Antsiranana - Vers une autonomisation énergétique

16 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Le 8 décembre dernier, l'Institut Supérieur de Technologie d'Antsiranana a réuni les étudiants.

Les vacances sont finies, c'est la rentrée académique 2025-2026. Une occasion pour le directeur général de montrer les appareils neufs, fruit de la collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les partenaires.

Dr Briand Tsimitamby a également souligné que des projets sont en cours. Hormis la réhabilitation des salles et des toilettes, l'autonomisation énergétique est un des objectifs de l'institution. Ainsi, 30 panneaux solaires de 125 watts, et deux de 350 watts, 43 batteries de 12 volts seront bientôt installées.

Pour leur part, les étudiants sont prêts à relever le défi. Il se donne pour but d'« Être la fierté de l'établissement ». D'ailleurs, l'IST d'Antsiranana est l'un des instituts de référence dans les régions DIANA et SAVA. Depuis ces trois décennies, le résultat est largement positif.

