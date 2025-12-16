Madagascar: Bataillon d'Infanterie d'Antsiranana - Caravelle Nofy a retrouvé son éclat

Le jeudi 11 décembre dernier, le ministre de la défense, le chef de l'État major des armées ainsi que les intendants militaires et civils de la ville d'Antsiranana ont inauguré la Caravelle Nofy, une grande salle consacrée à des diverses cérémonies.

« Inspirée des voiliers portugais et espagnols des XV et XVI èmes siècles, repère historique rappelant la mémoire maritime de Madagascar et l'origine du nom de la ville de Diégo-Suarez, foyer des cadres, la Caravelle Nofy est un patrimoine des bataillons».

Effectivement, cet édifice est plus qu'une salle de festivité et de conférence, c'est un vestige témoin de l'occupation de l'armée française dans la région septentrionale. Désormais, l'établissement fait peau neuve. L'architecture est conservée, en revanche, elle est embellie par des touches modernes comme les lampes, le carrelage.

Animation, exposition, et coupe de ruban ont précédé les allocutions des officiers militaires ainsi que le chef de l'état major de l'armée et le ministre de la défense. Celui-ci a salué les efforts fournis par les responsables.

« Vous avez conservé un patrimoine militaire », a-t-il affirmé. En effet, la préservation d'un tel patrimoine relève d'une volonté. La génération future pourra également en bénéficier, voire en profiter. Caravelle Nofy incarne l'héritage laissé par les récits historiques, une empreinte indélébile. Étant parmi les bâtiments érigés entre 1900 et 1903, bien qu'elle ait été secouée par des tempêtes tropicales et des cyclones, la Caravelle de rêve se tient toujours debout. Elle concrétise le rêve de la ville de Diégo-Suarez toute entière !