Madagascar: Bôndy - Acteur dynamique dans le domaine de la protection de l'environnement

« Madagascar : Faire le pari du développement - Comment passer de la révolution à une croissance verte et inclusive ». Tel est le thème de la conférence qui s'est tenue les 9 et 10 décembre au Novotel Convention, Ivandry

Initiée par Miarakap, Indri et Kinome, la rencontre a vu la participation dynamique des représentants des autorités publiques, du secteur privé, de la société civile, de la Gen Z, ainsi que des partenaires internationaux.

Acteur dynamique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Durant les deux jours de conférence, ils ont eu l'occasion d'échanger et d'identifier les leviers d'une trajectoire de croissance verte, inclusive et durable pour Madagascar. Acteur dynamique dans le domaine de la protection de l'environnement, Bôndy a marqué de sa présence ces réunions de concertation et de partage.

« La vision de Bôndy est complètement en cohérence avec les thématiques de la conférence », a noté Adrian Levrel, directeur général adjoint de Bôndy, lors de son intervention dans le cadre du panel « Témoignages : Le rôle des entrepreneurs à impact pour façonner l'avenir », une occasion de retracer son parcours et sa vocation au bout de six années d'existence.

« Bôndy est connu et reconnu pour être l'un de ses premiers mandats qui est de planter des arbres. « Nous continuons de faire du reboisement, mais travaillons sur trois piliers complémentaires, en l'occurrence donc les restaurations de sols, de paysages, d'écosystèmes ; puis le développement de chaînes de valeurs durables afin de générer des revenus pour les communautés, les partenaires et autres acteurs avec qui nous travaillons ; et enfin le déploiement de mécanismes financiers basés sur le carbone, lesquels permettront de financer les deux autres piliers », a souligné Adrian Levrel.

Saisir les opportunités

Faut-il, en effet rappeler que Bôndy travaille actuellement avec une équipe composée d'environ 160 personnes et opère dans 6 régions de l'Île. En quelques années, l'entreprise a donc pu se développer considérablement malgré les défis existants et, ce, dans le respect des textes légaux et réglementaires malgaches qui régissent son secteur d'activités.

Au mois de juin dernier, elle a d'ailleurs été soumise à un audit pour certification, qu'elle a réussi avec succès. Et elle compte multiplier les efforts pour concrétiser sa vision. « Nous souhaitons faire de Madagascar une référence internationale d'une économie qui repose sur des écosystèmes restaurés, la valorisation du capital naturel du pays et nous voulons jouer un rôle fondateur dans la construction de cette vision à travers des solutions fondées sur la nature » qui a ajouté qu'il s'agit concrètement de « transformer ce capital naturel en des actions et opportunités qui généreront des avantages économiques et sociaux pour les populations ».

Climat fertile des affaires

C'est dans cette perspective que le directeur général adjoint de Bôndy propose notamment de développer une solidarité structurelle et institutionnelle pour créer un climat fertile des affaires.

« Il est également essentiel de saisir les opportunités, même si elles ne semblent pas encore très bien connues ni maîtrisées au pays, notamment le marché du crédit carbone. Ce sont des marchés très porteurs et avec des standards extrêmement exigeants quant aux bonnes pratiques environnementales et sociales. Il est impossible de déraper ou de verser dans des abus dans ce genre de secteur », a-t-il indiqué, avant de conclure que Madagascar doit saisir ces opportunités, comme l'ont déjà fait des pays comme le Kenya et le Ghana.