Madagascar: Port de Toamasina - Le Quai C4 opérationnel en 2026

L'extension du port de Toamasina avance à grands pas. L'une des plus importantes étapes sera probablement la finition du Quai C4 qui sera, d'après les projections, opérationnel en 2026.

Une très bonne option pour le Grand Port quand on sait que le Quai C3 qui existe aujourd'hui ne dispose que d'une capacité limitée puisqu'il ne peut accueillir que les navires transportant 3 000 conteneurs au maximum.

Grande capacité

Alors que le nouveau Quai C4 qui aura un tirant d'eau de 16 mètres de profondeur pourra accueillir des porte-conteneurs d'une capacité pouvant aller jusqu'à 14 000 conteneurs. « Avec sa grande capacité, le Quai C4 permettra au Port de Toamasina d'accueillir plusieurs navires porte-conteneurs », explique Monica Raharimalala, chef de département marketing, au sein de la Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina (SPAT).

« Cela va bouleverser de manière significative la donne du point de vue économique », a-t-elle ajouté. La construction du quai C4 constitue, ainsi, l'un des éléments essentiels de ce vaste chantier qu'est l'extension du port de Toamasina, lancé, rappelons-le, en avril 2018 pour une durée d'une dizaine d'années.

Les travaux comportent également le prolongement et la modernisation de la brise lame et la construction du mur de parapet pour protéger les infrastructures contre les vagues, la construction du terre-plein à conteneurs d'une superficie de 10 hectares et l'aménagement de nouvelles routes de raccordement à l'intérieur qui va fluidifier de manière significative le trafic de camions.

Nouvel hub

Ces travaux d'extension permettront au Port de Toamasina de traiter jusqu'à un million de conteneurs contre seulement 245 000 actuellement. Donnant ainsi à cette grande infrastructure pour le développement le statut de nouvel hub de l'océan Indien.

C'est, en tout cas, la vision de la SPAT qui mise sur le fait que les grands navires, qui sont aujourd'hui obligés de transborder les marchandises à destination de Madagascar dans d'autres ports comme Maurice, vont pouvoir accoster directement dans le Grand Port avant de continuer vers l'Asie ou l'Australie.