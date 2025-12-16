Madagascar: Compétitivité du pays - Former une nouvelle génération d'exportateurs

Face aux défis de la compétitivité agricole et du respect des normes sanitaires internationales, Madagascar doit repenser son modèle de production.

L'avenir du pays repose sur une agriculture plus responsable, plus professionnelle et mieux intégrée aux marchés. C'est dans cette optique qu'un programme innovant a été mis en place par le groupe Faly Export et ses partenaires, associant producteurs, parents d'élèves et établissements scolaires.

Un accompagnement des producteurs, y compris les parents d'élèves, vers une agriculture conforme aux normes sanitaires exigées par les marchés locaux et internationaux est ainsi de mise en mettant à leur disposition des engrais et des insecticides biologiques. Cette démarche contribue à la préservation de l'environnement et à garantir une alimentation saine et traçable.

Accès aux infrastructures

Dans la pratique, des jeunes diplômés des grandes écoles peinent à transformer leurs connaissances théoriques en compétences opérationnelles. Un programme de formation pratique est également lancé en leur faveur.

L'objectif vise à former une nouvelle génération de professionnels responsables, autonomes et engagés dans l'exportation tout en renforçant la compétitivité de la Grande île. En outre, l'accès aux infrastructures constitue un obstacle majeur pour plusieurs jeunes porteurs de projet. Construire un centre de conditionnement peut nécessiter un investissement de près d'un milliard d'ariary, entre autres.

Le groupe Faly Export s'engage ainsi à mettre à leur disposition son propre centre de conditionnement pour leurs premières opérations d'exportation. Les jeunes y travaillent en situation réelle, apprennent les exigences du marché international et montent en compétence tout en évitant les coûts de départ prohibitifs.

Mesures d'accompagnement

Chaque futur exportateur accompagné doit présenter et s'engager dans un plan RSE pour son lieu de production. L'objectif est de créer un impact positif concret et un vent de changement au sein des communautés rurales.

Une mise en relation avec des clients potentiels et l'appui à l'analyse des risques avec des professionnels et enseignants issus des grandes écoles ainsi que la facilité d'accès au financement bancaire et aux services transitaires, sont parmi les mesures d'accompagnement pour ces jeunes.

Mais le modèle inclusif ne se limite pas aux jeunes diplômés. Les coopératives engagées peuvent elles aussi préparer leurs produits au centre de conditionnement pour une durée d'une semaine au maximum afin de renforcer la qualité, la régularité et la conformité de leurs exportations. Dans cette dynamique, une nouvelle union de coopératives baptisée SAHI a vu le jour. Elle regroupe déjà six grandes coopératives des régions Atsinanana et Analanjirofo tout en bénéficiant de cet appui du groupe Faly Export.

Salons internationaux

À titre d'illustration, le PCA de la coopérative Taratra, Firisy Modeste témoigne que grâce au soutien de ce groupe, un financement de 20 millions d'ariary a été alloué aux membres en complément du crédit de 45 millions d'ariary octroyé par l'OTIV pour la préparation de la vanille.

« Nous avons enregistré 16 millions d'ariary de bénéfice. Ensuite, il nous a aidé à obtenir la certification en commerce équitable. Nous percevons ainsi des primes de 120 millions d'ariary/an sur l'exportation des produits issus du commerce équitable. En 2023, près de 2,5 tonnes de vanille ont été expédiées en Allemagne. Une amélioration des conditions de vie des membres est constatée. Nous utilisons tous des toitures en tôle au lieu d'en paille ainsi que des panneaux solaires contre les « jiro kapoaka » tout en scolarisant nos enfants. La plupart de nos gosses ont eu le bacc et certains sont déjà des universitaires », a-t-il raconté.

Le groupe Faly Export et l'ONG ADID, dont la vocation est de renforcer les compétences des acteurs pour améliorer la compétitivité des produits malgaches, a déjà accompagné ces jeunes entrepreneurs et coopératives à participer à des salons internationaux. Ils y découvrent les tendances mondiales, rencontrent des acheteurs et consolident leurs réseaux.

Cette approche innovante s'inscrit dans une vision claire : un développement inclusif, durable et harmonieux où chaque acteur, du jeune diplômé au producteur rural, devient moteur du changement.