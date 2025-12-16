Madagascar: Arche de Malaga - Un marqueur symbolique du développement urbain

Filatex Properties valorise l'art en vue de contribuer à renforcer l'attractivité de la Capitale.

Raison de l'inauguration de l'Arche de Malaga, située au coeur du Marais Masay. Il s'agit d'une œuvre réalisée par la peintre sud-africaine Esther Mahlangu, figure mondiale de l'art ndébélé.

Pour la première fois, cette artiste a été invitée à intervenir à grande échelle à Madagascar, grâce à une commande de cette filiale du Groupe Filatex, réalisée avec le soutien de SITMA.

L'oeuvre, intitulée « Imibala namabala akhulumako » ( Les couleurs et les motifs qui parlent ), exprime la manière dont les formes et la couleur deviennent un langage à part entière dans la pratique d'Esther Mahlangu. L'Arche Malaga devient ainsi une oeuvre totale et offre à la capitale un repère visuel, symbole d'ouverture et de fierté. Ce qui permettra non seulement d'attirer les touristes nationaux mais aussi internationaux.

Nouveaux pôles urbains

Depuis 1979, Filatex investit dans des projets structurants pour le territoire. À travers ses activités immobilières notamment, le groupe accompagne l'émergence de nouveaux pôles urbains et quartiers.

Avec l'Arche Malaga, Filatex Properties réaffirme son engagement à intégrer l'art et la culture dans la construction et l'embellissement de la ville, rendre l'espace public plus accessible, valoriser les identités africaines au sein de l'environnement urbain et soutenir la création contemporaine. Située sur un axe majeur du Marais Masay, l'Arche Malaga est un marqueur symbolique du développement urbain, a-t-on appris lors de son inauguration officielle.

L'oeuvre est peinte entièrement à main levée, en acrylique sur béton armé, directement in situ, respectant l'approche artisanale et gestuelle qui caractérise la pratique d'Esther Mahlangu. Cette initiative culturelle est également portée par le Fonds Yavarhoussen, qui oeuvre à la valorisation de la création contemporaine africaine et malgache, au soutien des artistes et à la diffusion des cultures du continent, a-t-on conclu.