Afrique: ITM - Un salon de référence en Afrique Subsaharienne

L'Office National du Tourisme de Madagascar, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, organise la 12e édition du salon International Tourism Fair Madagascar (ITM) qui sera combiné avec la 3e édition du salon International Handicraft Madagascar (IHM).

L'événement se tiendra du 11 au 14 juin 2026 au CCI Ivato. « Ce sera un salon référence en Afrique subsaharienne. En outre, l'ITM se démarque par l'organisation en simultané de la 10e édition des Assises Internationales du Tourisme Durable en collaboration avec Tourisme Sans Frontière », a déclaré Sandra Affick Ramarolahy, la Directrice générale du Tourisme lors d'une conférence de presse hier.

Plus de 25 000 visiteurs

Dans le cadre de ce rendez-vous d'affaires, « au moins 400 exposants, plus de 50 sponsors et partenaires et plus de 25 000 visiteurs seront attendus. Une cinquantaine d'éductours réunissant plus de 500 rencontres B to B entre professionnels du tourisme sera également organisée », a expliqué Danny Barivelo, directeur exécutif de l'ONTM.

Il faut savoir que le secteur du tourisme contribue à hauteur de 15% du Produit Intérieur Brut de la nation. L'industrie touristique est également un grand vivier d'emplois du pays. « Le salon ITM offre une immersion dans les différents produits et sites touristiques ainsi que les innovations du secteur pour une expérience inédite mettant en valeur les principaux attraits de Madagascar et toute sa diversité. Quant au salon IHM, c'est une vitrine internationale pour les produits artisanaux tout en créant des opportunités de marché et en valorisant le savoir-faire des artisans », a exprimé Ionjaniaina Ranaivoarimanana, le PCA de l'ONTM.