Madagascar: Université d'Itasy - De nouveaux bâtiments inaugurés et cap sur une université verte

L'Université de l'Itasy se veut une « université verte », selon le Haut Conseiller de la Refondation, le médecin-colonel Manantenasoa Marcellin. Présent à l'événement, Zouzar Bouka a, de son côté, insisté sur les valeurs indispensables au développement d'un pays.

L'Université d'Itasy a donné, ces derniers jours, un signal fort de montée en puissance. À l'occasion de la sortie officielle de la promotion « Fanantenana 2024-2025 », l'établissement a inauguré plusieurs infrastructures jugées structurantes, lors d'une cérémonie solennelle placée sous le parrainage de Zouzar Bouka, président de Vision Madagascar NGO.

Ce dernier a profité de la préparation de cet événement pour apporter des améliorations à l'amphithéâtre de l'Université, figurant parmi les infrastructures inaugurées. Dans une ambiance de célébration et de projection, l'événement a réuni des représentants institutionnels, enseignants, étudiants, parents et partenaires, avec la présence annoncée de hautes autorités de l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette Université vise à consolider un enseignement supérieur « de proximité », tout en s'inscrivant dans une trajectoire de développement régional. Sur le terrain, les inaugurations ont porté sur une série d'équipements clés.

Le bâtiment Polyvalent 1 accueille désormais la radio universitaire ainsi que des laboratoires d'informatique et de télécommunication. Une cité universitaire et un centre médico-social viennent compléter le dispositif, tandis que les Polyvalents 2 et 3 regroupent bureaux administratifs, salles de cours, bibliothèque et laboratoires spécialisés. L'amphithéâtre de l'Université de l'Itasy, appelé à devenir un pôle central, a également été mis en avant.

Prioriser

La visite des stands a ensuite permis de mettre en lumière les travaux des étudiants, orientés vers des domaines directement liés aux besoins du territoire, de la transformation agroalimentaire à l'agroécologie, en passant par les énergies renouvelables et les sciences des matériaux.

Sur le plan politique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, a rappelé que le Gouvernement « priorise l'enseignement », et que l'ouverture de l'Université de l'Itasy, ainsi que ces inaugurations traduisent une volonté de répartition plus équitable des actions de développement, avec des impacts attendus pour l'Itasy.

Le président de l'Université a, pour sa part, salué les dotations (ordinateurs, mobiliers, équipements) et l'affectation d'enseignants-chercheurs, tout en annonçant des projets à moyen terme : unités de production (aliments animaux, fertilisants bio BSF/lombricompost), sites agroécologiques et pisciculture, logements du personnel, mise aux normes des infrastructures sportives et perspective d'un Centre hospitalier universitaire avec l'appui de partenaires.

Enfin, après la séquence ministérielle, le Haut Conseiller de la Refondation, le médecin-colonel Manantenasoa Marcellin Zafitasondry Ranoelson, a souligné l'orientation « université verte », portée notamment par l'intégration des énergies renouvelables et la consolidation de filières existantes. Côté promotion, le parrain a livré un message direct aux nouveaux diplômés, rappelant que « l'échec est un passage nécessaire » dans la construction d'un parcours utile à la société.