Madagascar: Opération « Fôsika » - Prudence face aux « dénonciations calomnieuses »

Tout signalement dans le cadre de l'opération « Fôsika » fait l'objet d'une enquête, précise le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ce, afin de s'assurer de la véracité des informations et des faits signalés, et d'éviter les dénonciations calomnieuses. Qu'il s'agisse de signalements concernant l'usage de faux diplômes, de recrutement irréguliers, de délivrance de diplômes ne respectant pas les normes académiques, de harcèlement sexuel, de racket, ou de toute autre forme de corruption, chaque cas signalé est systématiquement suivi d'un examen minutieux et d'une vérification des faits et informations rapportés.

Cette opération visant avant tout à assainir le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de lutter contre toute forme de corruption et d'actes illégaux, met à la disposition du public une plateforme dédiée aux signalements.

Les enquêtes menées sur les signalements restent strictement confidentielles. Aucun nom ni information concernant les personnes et les départements faisant l'objet d'une enquête ne sera révélé, souligne le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce, afin que cette démarche d'assainissement et de lutte contre la corruption atteigne ses objectifs réels, ne donnant pas de place aux fausses accusations.