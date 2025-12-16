Madagascar: « Diary Nofy » - Un livre bilingue pour booster la lecture en primaire

16 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le projet « Diary Nofy », porté par Teach for Madagascar, Yas et la Fondation Axian, a fait son entrée à l'EPP Antanimena 2. C'est un livre bilingue, riche en couleurs et en jeux éducatifs, qui entend éveiller la curiosité des plus jeunes tout en les sensibilisant à la protection de l'environnement.

Pour renforcer l'apprentissage de la lecture dès le plus jeune âge, un projet pédagogique ambitieux vient de voir le jour dans les écoles primaires publiques (EPP) de Madagascar. Hier, Teach for Madagascar, Yas et la Fondation Axian ont signé un partenariat officialisant la distribution de kits éducatifs, avec un lancement inaugural à l'EPP Antanimena 2.

Le support principal de ces ateliers est le « Diary Nofy », un ouvrage bilingue (français et malgache) spécialement conçu pour stimuler la lecture. « Nos 147 élèves préscolaires ont déjà bénéficié de ce livre, dont l'objectif est de renforcer leurs compétences en lecture dès l'entrée au primaire », explique Elisa Rasoanantoanina, directrice de l'EPP Antanimena 2.

Éveil

Ce troisième volume du « Diary Nofy » se distingue par sa mise en avant de la nature et de la protection de l'environnement. Illustré de couleurs vives, il propose également des jeux favorisant l'éveil et la curiosité des enfants. La Fondation Axian, déjà impliquée dans de nombreux projets éducatifs, soutient activement cette initiative. Le préscolaire de l'EPP Antanimena 2 s'inscrit dans le programme « Sekoly Telma » que la Fondation accompagne, souligne Mialisoa Andrianasolo, directrice exécutive de la fondation.

