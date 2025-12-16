Madagascar: Changement climatique - Aucune région n'est plus épargnée

Autrefois circonscrits à certaines zones, les effets du changement climatique touchent désormais l'ensemble des 24 régions de Madagascar. Cyclones plus violents, sécheresses persistantes, inondations récurrentes, la Grande Île fait face à une vulnérabilité climatique généralisée qui interroge les capacités d'adaptation et la résilience nationale.

Madagascar se trouve aujourd'hui à un tournant critique de son histoire environnementale. Les phénomènes climatiques extrêmes, autrefois localisés, se multiplient et s'intensifient sur l'ensemble du territoire. L

es régions de l'Est, du Nord et du Nord-Ouest subissent régulièrement des cyclones destructeurs, accompagnés de fortes pluies et d'inondations qui ravagent les infrastructures, les cultures et les habitations.

Les ravages causés par le cyclone Gamane en 2024 témoignent de la vulnérabilité de ces régions. Dans le même temps, les Hautes Terres centrales connaissent des pluies de plus en plus irrégulières, provoquant glissements de terrain et pertes agricoles, tandis que les zones urbaines font face à des inondations répétées. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, la capitale malgache a été sous les eaux après quelques heures de pluies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

National

Par ailleurs, de l'autre côté du pays, le Sud et le Sud-Ouest, déjà fragilisés, continuent de subir une sécheresse sévère et prolongée. La situation est accentuée par la hausse des températures.

Un fait marquant ces dernières années, voire même une « nouveauté », ces phénomènes s'étendent à d'autres régions. Un signe évident d'un dérèglement climatique désormais national avec lequel s'ajoutent l'érosion côtière et la montée du niveau de la mer. De vrais menacent pour les zones littorales avec des conséquences néfastes sur la pêche, l'agriculture et les ressources en eau douce. Cette exposition généralisée des 24 régions révèle une réalité alarmante : aucune partie du pays n'est à l'abri.

Défis majeurs

Les conséquences dépassent largement le cadre environnemental. Elles touchent la sécurité alimentaire, la santé publique, l'économie locale et la stabilité sociale. Face à cette situation, la prévention et l'anticipation deviennent des priorités absolues.

Renforcer les systèmes d'alerte précoce, adapter les pratiques agricoles, sécuriser les zones à risque et impliquer les communautés locales sont autant de leviers indispensables sur lesquels les autorités se sont déjà attelées. Le changement climatique est une crise actuelle et c'est un fait. La capacité de Madagascar à y répondre collectivement déterminera, quant à lui, son avenir et celui des générations à venir.