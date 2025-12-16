Madagascar: Basketball /JCBA - Un quart de siècle au service des jeunes et du ballon orange

Le club Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo (JCBA) célèbre ses 25 ans d'existence. L'ouverture officielle des festivités s'est tenue samedi dernier à la FJKM Anosisoa Fitiavana, marquée par une prière de reconnaissance et de bénédiction.

Fondé en 1993 et reconnu officiellement en 2001, le JCBA a parcouru un long chemin, ponctué de victoires et d'engagements sociaux. Les autorités locales ainsi que les responsables hiérarchiques du basketball malgache ont honoré cette journée par leur présence.

Le pasteur Noroelisoa Ralinjatovo a dirigé le culte, soulignant l'importance de l'éducation par le basketball, discipline qui exige force physique, mentale et foi. Elle a béni le club JCBA afin d'assurer sa pérennité.

Durant la cérémonie, une remise de certificats et de distinctions honorifiques a eu lieu, notamment pour les participants au concours de logo. Après la prière, la célébration s'est poursuivie sur un terrain proche de l'église par une distribution de dons composés de friandises, vêtements, chaussures, jouets et PPN aux enfants défavorisés du quartier Anosisoa, une manière de partager la joie de l'anniversaire avec la communauté, mais aussi une action habituelle du club.

Un club pas comme les autres

Le JCBA compte aujourd'hui près de 350 licenciés actifs, répartis de la catégorie U-10 jusqu'aux super vétérans, hommes et femmes. Le club dispose de huit entraîneurs expérimentés et met un accent particulier sur la formation des jeunes, en suivant le concept de « Basket cohérent », qui prépare les joueurs à évoluer selon les standards internationaux.

Les enfants de moins de dix ans peuvent intégrer le club, mais des exceptions sont accordées pour les plus âgés, comme l'a expliqué Tojo Rasamoelina, responsable technique. Sur le plan sportif, le JCBA a déjà inscrit son nom dans l'histoire du basketball malgache. Vice-championne de l'Océan Indien en N1A dames, l'équipe féminine a été sacrée championne de Madagascar en 2010 et 2014.

Toutes les catégories ont, à un moment ou à un autre, décroché un titre national. Les festivités du 25e anniversaire se poursuivront jusqu'à fin 2026, avec au programme un tournoi 3x3, une journée récréative, un dîner dansant et des actions de reboisement, tradition chère au club. Pour Tojo Rasamoelina, « le sport doit être placé en avant, car il possède une force de développement et de solidarité au sein de la société ». Un club pas comme les autres, le JCBA confirme son rôle de pionnier et de modèle dans le paysage du basket-ball malgache.