De retour ce lundi après les Championnats d'Afrique à Mossel Bay, les athlètes malgaches, médaillés d'argent (U19) et de bronze (senior), ont été accueillis en héros et promettent déjà de viser plus haut en 2026.

La délégation malgache de pentathlon moderne est rentrée à Madagascar ce lundi, après avoir participé aux Championnats d'Afrique de Laser Run intégrés aux Mondiaux, tenus à Mossel Bay en Afrique du Sud du 10 au 14 décembre.

Accueillis à l'aéroport d'Ivato par les responsables de la Fédération malgache de Pentathlon moderne, les familles et les proches, les quatre athlètes et leur coach ont été salués pour leur prestation historique.

Pour leur première sortie internationale majeure, les Malgaches ont ramené une médaille d'argent en individuel U19 garçons, décrochée par Haroon Manjaka Rakotoniandraina, et une médaille de bronze en individuel senior hommes, remportée par Godefroy Jules Andriamizaka Rakotomalala. Les deux jeunes U15 ont, eux, accumulé une expérience précieuse.

« C'était notre baptême du feu à l'international. La compétition était rude, avec un parcours sur sable qui nous a surpris par rapport à nos entraînements sur terre battue, et un peu de stress au début. Mais grâce aux conseils du coach, nous avons su gérer. Notre point faible reste le tir laser, où les adversaires étaient plus précis, nous faisant perdre quelques secondes cruciales. En course, nous étions au niveau. Le bilan est positif : nous repartons avec des médailles et beaucoup d'enseignements pour progresser », a confié Godefroy Jules Andriamizaka Rakotomalala.

Haroon Manjaka, vice-champion d'Afrique U19, ajoute : « Le stress était là, mais j'ai tout donné en suivant scrupuleusement les instructions du coach et avec une forte détermination. La prochaine fois, je viserai l'or ! » Le coach Harimalala Solomampionona souligne le potentiel : « Nous avons le niveau pour aller plus haut. La préparation a été solide, mais le sable a changé la donne. Il faut maintenant travailler la maîtrise de l'arme laser et combler ces petites lacunes. Si on commence dès à présent pour 2026, on peut viser encore mieux ». Cette performance marque un tournant pour le pentathlon moderne malgache, qui continue son ascension sur la scène africaine.