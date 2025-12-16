Congo-Kinshasa: Une trentaine de morts dans le naufrage d'une embarcation sur la rivière Kwango

16 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de trente personnes ont péri dans le naufrage d'une baleinière survenu samedi 13 décembre sur la rivière Kwango, à hauteur du village Bolo, dans le territoire de Bagata (Kwango).

Selon le député national Gary Sakata, qui a livré l'information ce lundi à Radio Okapi, la majorité des victimes étaient des enseignants en route vers Bandundu pour percevoir leurs salaires.

A ce stade, les causes de ce drame ne sont pas encore établies et d'autres passagers sont encore portés disparus. La baleinière transportait environ 700 sacs de maïs et de manioc, ainsi que plus de cent personnes venant des villages Kingukukapayi, Kusu et Fambondo, dans le territoire de Bagata.

L'embarcation aurait heurté un obstacle, ce qui a provoqué son naufrage. On dénombre plus de trente morts et la perte de tous les bagages. Toujours selon le député Gary Sakata, certains passagers se rendaient à Bandundu pour préparer les festivités de fin d'année.

En septembre 2024, douze personnes avaient déjà perdu la vie dans le naufrage d'une baleinière sur la même rivière Kwango. On y avait également compté au moins six blessés, une quarantaine de disparus et soixante-dix-neuf rescapés.

