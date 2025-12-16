Congo-Kinshasa: A la Tshopo, le METELSAT nécessite le recyclage et la mise à niveau de son personnel

Le personnel du service de météorologie et de détection par satellite (METELSAT) a besoin de recyclage et de mise à niveau, ainsi que d'une formation spécialisée aux normes de l'OACI et en météorologie opérationnelle moderne.

Le chef de division de cet établissement public, Emmanuel Bombongo, a livré cette information ce dimanche 14 décembre à Radio Okapi. Il a indiqué que le METELSAT évolue dans un environnement extrêmement difficile, bien que ses missions soient assurées de manière continue.

« Certains équipements font défaut, tandis que d'autres nécessitent un étalonnage. Un appui institutionnel urgent s'avère indispensable pour garantir la continuité, la fiabilité et la conformité de ses services », ont souligné les autorités provinciales de cet établissement public, a laissé entendre Emmanuel Bombongo.

Le METELSAT est chargé de la météorologie et de ses applications, dont la météo aéronautique. Le renforcement des compétences en outils numériques et en systèmes de traitement des données s'avère également indispensable, a-t-il précisé.

Le chef de division du METELSAT a également souligné que les équipements automatiques sont fonctionnels, alors que la majorité du matériel existant est vétuste et nécessite un étalonnage. Il a en outre ajouté que d'autres kits du METELSAT font défaut, tels que l'équipement aérologique, le radar météo ainsi que des thermomètres maximum et minimum.