Maroc: Transformation économique - Une vision royale

Depuis le début des années 2000, la transformation du Maroc repose sur une vision politique claire, continue et long-termiste, impulsée au plus haut niveau de l'État. Une stratégie fondée sur la stabilité institutionnelle et qui a misé sur l'ouverture économique, l'attractivité pour les investisseurs, la montée en gamme des infrastructures. Une cohérence stratégique rare dans la région et qui constitue un avantage compétitif majeur.

À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, le Royaume chérifien se pare de ses plus beaux atours pour accueillir le plus grand rendez-vous sportif en Afrique. Au Maroc, l'aventure commence souvent bien avant les souks animés, les stades vibrants ou les plages dorées. Elle débute dès l'atterrissage. Et pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Royaume a décidé de transformer ses aéroports en véritables portes d'entrée vers la fête, la passion et l'énergie du football africain.

Depuis plusieurs mois, un vaste chantier de modernisation s'est déployé dans les principales plateformes du pays. Objectif : offrir une expérience fluide, moderne et chaleureuse aux milliers de supporters, journalistes, équipes et officiels qui convergeront vers le Maroc.

Dans les halls lumineux de Casablanca, Marrakech, Tanger ou Agadir, les travaux ont été menés tambour battant. Les terminaux ont gagné en capacité, les zones d'enregistrement ont été élargies, les circuits d'arrivée repensés. Partout, la même ambition : fluidifier le parcours voyageur, même lors des pics de trafic qui accompagneront la compétition.

Les systèmes de traitement des bagages ont été modernisés, les équipements de sûreté renforcés, les espaces d'attente réaménagés. Les aéroports marocains ne se contentent plus d'être fonctionnels : ils deviennent des espaces d'accueil premium, à la hauteur des standards internationaux. Zones d'orientation améliorées, signalétique multilingue, équipes dédiées et suivi opérationnel en continu permettront une prise en charge rapide et efficace des passagers.

Une vitrine du Maroc moderne

La modernisation des aéroports ne répond pas seulement à une exigence logistique. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large : montrer au monde un Maroc moderne, organisé, ambitieux.

En accueillant la CAN, le Royaume veut prouver qu'il maîtrise l'art d'orchestrer les grands événements internationaux. Le spot « Welcome Football, Welcome Fans » constitue le coeur du dispositif visuel. Il s'accompagne d'un parcours immersif où les voyageurs traverseront des espaces décorés d'arches monumentales, de luminaires thématiques, de trophées géants et de fan-zones interactives. Cette scénographie festive vise à transformer chaque arrivée en un moment de partage et d'émotion collective.

Les aéroports, premiers points de contact, deviennent les ambassadeurs de cette ambition. En modernisant ses infrastructures aéroportuaires, le Maroc ne se contente pas de préparer un événement sportif. Il affirme une vision, une identité, une ambition. La CAN 2025 sera l'occasion pour des millions de voyageurs de découvrir un pays où l'efficacité rencontre la chaleur humaine, où la modernité dialogue avec la tradition.

Et tout commence ici, dans ces aéroports transformés en portes d'entrée vers une fête qui promet d'être inoubliable.

Un avant-goût de 2030

La CAN 2025 n'est en fait qu'une étape. Le Maroc prépare déjà un horizon plus vaste : la Coupe du monde 2030, coorganisée avec l'Espagne et le Portugal. Les modernisations engagées aujourd'hui sont pensées pour durer, évoluer, s'adapter.

Les aéroports marocains deviennent ainsi les laboratoires d'un futur proche, où mobilité, technologie et hospitalité se conjuguent pour offrir une expérience de voyage exemplaire.

Ils reflètent un pays qui investit, qui innove, qui se projette. Un pays qui assume son rôle de hub africain, ouvert sur l'Europe, connecté au Moyen-Orient, tourné vers l'avenir.

Derrière cette effervescence sportive et ces aéroports parés aux couleurs de la fête, se cache une réalité bien plus globale. La CAN n'est, en vérité, qu'un chapitre d'un projet autrement plus ambitieux. Car si le Maroc a su transformer ses plateformes aéroportuaires en portes d'entrée spectaculaires pour accueillir l'Afrique du football, c'est avant tout parce qu'il s'inscrit dans un programme national de modernisation de grande ampleur, pensé sur le long terme et soutenu par des investissements massifs.

Un programme structuré, méthodique, qui dépasse largement l'horizon de la compétition. Porté par une vision stratégique et accompagné par des partenaires internationaux de premier plan (à commencer par la Banque africaine de développement, qui soutient financièrement l'extension et la modernisation des infrastructures).

En décembre 2025, la BAD a approuvé un financement de 270 millions d'euros destiné à soutenir le Programme d'extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires (PEMIA).

Au-delà des terminaux

Derrière les chantiers, les grues et les nouveaux terminaux rutilants, les investissements aéroportuaires du Maroc dessinent une transformation bien plus profonde : celle d'un pays qui réorganise ses territoires, dynamise ses économies locales et redéfinit sa place dans les échanges régionaux. La modernisation des aéroports est un levier économique stratégique.

Car moderniser un aéroport, ce n'est jamais seulement moderniser un bâtiment. C'est réactiver tout un écosystème, du commerce à l'industrie, du tourisme aux services, des grandes métropoles aux villes moyennes.

Chaque aéroport modernisé devient un pôle économique à part entière. Autour des plateformes rénovées, les activités se multiplient : hôtels, centres de congrès, zones logistiques, services de transport, commerces, restauration, maintenance aéronautique. Les régions bénéficient d'un effet d'entraînement immédiat.

À Marrakech, Agadir, Tanger ou Fès, l'amélioration des infrastructures aéroportuaires renforce l'attractivité touristique et stimule l'investissement privé.

Selon plusieurs sources, le Maroc prévoit d'investir 38 milliards de dirhams pour porter la capacité totale de ses aéroports à 80 millions de passagers d'ici 2030, contre 38 millions aujourd'hui.

Le secret de la réussite

Au-delà des évènements sportifs, le Maroc est aujourd'hui perçu comme une plateforme majeure de la finance et de l'investissement en Afrique. C'est le résultat d'une stratégie cohérente menée sur plus de vingt ans, combinant stabilité politique, investissements lourds et diplomatie économique très offensive.

Le premier facteur de réussite de ce pays et souvent sous-estimé, c'est la stabilité institutionnelle. Dans une région marquée par des cycles d'instabilité, le Maroc offre une continuité de l'État, une visibilité à long terme pour les investisseurs, une capacité à engager des réformes sans rupture brutale.

Pour la finance internationale, la prévisibilité vaut de l'or. Beaucoup d'investisseurs acceptent des rendements plus modestes en échange d'un environnement stable et lisible.

Les nombreuses conférences internationales sur la finance, et l'investissement, entre autres, organisées au Maroc, jouent surtout un rôle de signal. Elles rassurent, elles créent du réseau, elles renforcent l'image de hub régional.

La création de Casablanca Finance City (CFC) est un tournant décisif. CFC, ce n'est pas juste un label, c'est un statut fiscal attractif, un cadre réglementaire adapté aux standards internationaux, un écosystème qui regroupe banques, fonds d'investissement, assurances, cabinets d'audit, conseils juridiques.

Aujourd'hui, plus de 200 grandes entreprises et institutions financières internationales utilisent Casablanca comme base pour leurs opérations africaines.

Les vertus d'un écosystème

Mais le boom marocain n'est pas uniquement financier. C'est la conséquence d'un écosystème déjà crédible. Le Maroc a investi des dizaines de milliards de dollars dans des infrastructures structurantes (Port, Réseaux autoroutiers et ferroviaires modernes, Aéroports connectés aux grandes capitales économiques, Zones industrielles intégrées (automobile, aéronautique, agro-industrie).

Le Maroc a su s'entourer de partenaires stratégiques tout en menant une diplomatie économique proactive, notamment en Afrique subsaharienne : Implantation massive de banques marocaines (Attijariwafa Bank, BOA, BCP), Investissements dans les télécoms, l'assurance, l'immobilier, l'énergie, Accords bilatéraux de protection des investissements

Ce positionnement fait du Maroc un intermédiaire naturel entre capitaux internationaux et marchés africains. Des groupes marocains ont joué un rôle déterminant (RAM (Royal Air Maroc) : pilier du hub aérien ; OCP : géant mondial des phosphates, moteur logistique et industriel ; Banques marocaines (Attijariwafa Bank, BCP, BMCE) : expansion africaine, financement des projets.).

Ces acteurs ont consolidé la transformation du pays en puissance régionale. En somme, le Maroc a su faire converger plusieurs forces : Une vision royale claire et continue ; des gouvernements qui ont assuré la mise en oeuvre ; des agences publiques très performantes ; des partenaires internationaux stratégiques ; des champions nationaux solides ; Une diplomatie économique efficace

Cette combinaison explique pourquoi le Maroc a réussi là où beaucoup d'autres pays ont échoué : transformer une vision en réalité, et une position géographique en avantage stratégique.