Maroc: CAN 2025 - Ounahi, un joueur à suivre

16 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, sera parmi les joueurs à suivre de près lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), indique la télévision publique britannique BBC.

Avec le capitaine Achraf Hakimi, joueur africain de l'année, qui revient d'une blessure, le Maroc comptera sur son arsenal de joueurs de grande qualité pour remporter le sacre africain pour la première fois depuis 1976, note la BBC.

La chaine britannique cite notamment Brahim Diaz, le milieu de terrain du Real Madrid, soulignant qu'Ounahi est le joueur le plus attendu par le public marocain, qui souhaite voir cette jeune star briller lors du tournoi africain.

Pur produit de la prestigieuse Académie Mohammed VI, Ounahi est en train de marquer un retour exceptionnel après un passage peu fructueux à l'Olympique de Marseille, indique le média, rappelant l'excellente prestation d'Ounahi lors de la Coupe du Monde 2022 où le Maroc s'est classé quatrième. Le joueur de 25 ans a pu retrouver sa meilleure forme depuis qu'il a rejoint le club espagnol de Girona FC, poursuit la BBC.

La chaine souligne, d'autre part, que le Maroc, qui affrontera les Comores, le Mali et la Zambie dans le groupe A, ne manque pas de leaders dans d'autres compartiments de jeu, citant le meilleur gardien de but du continent, Yassine Bonou, et l'attaquant expérimenté Youssef En-Nesyri.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.