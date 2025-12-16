Maroc: CAN 2025 - Ounahi, un joueur à suivre

Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, sera parmi les joueurs à suivre de près lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), indique la télévision publique britannique BBC.

Avec le capitaine Achraf Hakimi, joueur africain de l'année, qui revient d'une blessure, le Maroc comptera sur son arsenal de joueurs de grande qualité pour remporter le sacre africain pour la première fois depuis 1976, note la BBC.

La chaine britannique cite notamment Brahim Diaz, le milieu de terrain du Real Madrid, soulignant qu'Ounahi est le joueur le plus attendu par le public marocain, qui souhaite voir cette jeune star briller lors du tournoi africain.

Pur produit de la prestigieuse Académie Mohammed VI, Ounahi est en train de marquer un retour exceptionnel après un passage peu fructueux à l'Olympique de Marseille, indique le média, rappelant l'excellente prestation d'Ounahi lors de la Coupe du Monde 2022 où le Maroc s'est classé quatrième. Le joueur de 25 ans a pu retrouver sa meilleure forme depuis qu'il a rejoint le club espagnol de Girona FC, poursuit la BBC.

La chaine souligne, d'autre part, que le Maroc, qui affrontera les Comores, le Mali et la Zambie dans le groupe A, ne manque pas de leaders dans d'autres compartiments de jeu, citant le meilleur gardien de but du continent, Yassine Bonou, et l'attaquant expérimenté Youssef En-Nesyri.