Ethiopie: Le pays et l'Inde s'engagent à renforcer leur coopération à l'approche de la visite de Modi

Addis Ababa — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, a reçu aujourd'hui Sudhakar Dalela, secrétaire (Relations économiques) au ministère indien des Affaires étrangères.

Au cours de la réunion, l'ambassadeur Hadera a souligné les liens historiques de longue date entre l'Éthiopie et l'Inde et a noté le renforcement continu des relations bilatérales ces dernières années.

Il a déclaré que l'Inde était le deuxième partenaire commercial de l'Éthiopie et a fait remarquer que la prochaine visite du Premier ministre indien Narendra Modi intervenait à un moment critique, alors que les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie créaient un environnement plus propice aux investissements étrangers.

Il a également souligné la coopération entre l'Éthiopie et l'Inde dans les structures multilatérales, notamment les Nations unies et les BRICS, selon le ministère des Affaires étrangères .

Pour sa part, le secrétaire Sudhakar Dalela a souligné la trajectoire positive des relations entre les deux pays et a qualifié la visite du Premier ministre de tournée d'horizon.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines tels que l'éducation, les transports, l'agriculture, la santé, les sciences et technologies, l'intelligence artificielle et d'autres secteurs d'intérêt commun.