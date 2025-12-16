Togo: Genre et finances publiques - Cap sur l'inclusion

L'intégration du genre dans les finances publiques constitue aujourd'hui un levier essentiel pour garantir l'efficacité, l'équité et la durabilité des politiques de développement. Conscient de cet enjeu, le ministère des Finances et du Budget a organisé lundi un atelier de validation de sa stratégie genre pour la période 2025-2030.

Cette rencontre visait à valider les travaux menés en août dernier, portant notamment sur la cartographie des parties prenantes, le diagnostic stratégique et organisationnel du genre au sein du ministère. L'atelier a été lancé par Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, directrice de Cabinet du ministre des Finances et du Budget.

Dans son allocution, elle a rappelé que la prise en compte du genre n'est ni accessoire ni sectorielle, mais profondément liée à la justice sociale et à l'équité dans l'accès aux ressources publiques. Selon elle, ignorer la dimension genre reviendrait à compromettre l'efficacité des politiques publiques et à freiner une croissance véritablement inclusive.

Cette stratégie s'inscrit pleinement dans la vision du Gouvernement togolais, portée par la feuille de route Togo 2020-2025, qui place l'inclusion et l'égalité au coeur du développement. L'objectif est de doter le ministère d'outils concrets permettant d'intégrer durablement le genre dans la planification, la budgétisation et la gestion des finances publiques.

Au-delà de la validation du document stratégique, l'atelier marque le point de départ d'une phase opérationnelle, axée sur la mise en œuvre effective des actions prévues, la promotion de l'égalité des chances et le renforcement d'un environnement de travail fondé sur l'équité et la performance.