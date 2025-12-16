Togo: Vers un hub logistique multimodal à Lomé

Lomé accueille du 17 au 19 décembre la Semaine de la logistique et de la supply chain (SLSC).

Dans un contexte où le Togo s'affirme comme un carrefour logistique régional, cette initiative vise à mieux cerner les enjeux de la digitalisation, de la gouvernance logistique et de la durabilité. La SLSC entend coordonner les initiatives existantes, identifier les défis majeurs et promouvoir l'innovation afin de renforcer l'attractivité du pays comme hub logistique.

Experts, décideurs et opérateurs publics et privés sont réunis pour échanger autour de thématiques clés telles que la performance logistique, la connectivité régionale, la formation des jeunes et la modernisation des infrastructures.