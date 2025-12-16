Togo: Lomé accueille un symposium sur la sécurité aérienne

Un symposium national consacré à la sécurité aérienne s'est ouvert lundi à Lomé, à l'initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui recommande aux États la mise en place et la gestion d'un programme national de sécurité.

L'objectif est de consolider la culture de la sécurité aérienne au Togo, à travers la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Les échanges portent notamment sur les bonnes pratiques, l'anticipation des risques et l'amélioration continue des mécanismes de prévention.

Le Togo affiche déjà des performances appréciables en matière de sécurité et de sûreté aériennes. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé dispose de l'ensemble des certifications requises et respecte les normes internationales en vigueur. Cette conformité permet notamment l'exploitation de vols directs entre Lomé et les États-Unis, reconnus pour leurs exigences élevées en matière de sécurité aérienne.

À travers ce symposium, les autorités entendent non seulement préserver ces acquis, mais aussi renforcer durablement les standards afin de positionner le Togo comme un acteur crédible et fiable du transport aérien en Afrique et au-delà.