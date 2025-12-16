Togo: Lomé accueille un symposium sur la sécurité aérienne

16 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Un symposium national consacré à la sécurité aérienne s'est ouvert lundi à Lomé, à l'initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui recommande aux États la mise en place et la gestion d'un programme national de sécurité.

L'objectif est de consolider la culture de la sécurité aérienne au Togo, à travers la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Les échanges portent notamment sur les bonnes pratiques, l'anticipation des risques et l'amélioration continue des mécanismes de prévention.

Le Togo affiche déjà des performances appréciables en matière de sécurité et de sûreté aériennes. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé dispose de l'ensemble des certifications requises et respecte les normes internationales en vigueur. Cette conformité permet notamment l'exploitation de vols directs entre Lomé et les États-Unis, reconnus pour leurs exigences élevées en matière de sécurité aérienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers ce symposium, les autorités entendent non seulement préserver ces acquis, mais aussi renforcer durablement les standards afin de positionner le Togo comme un acteur crédible et fiable du transport aérien en Afrique et au-delà.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.