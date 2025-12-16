Sénégal: Le FAISE octroie un financement de 750 millions à des Sénégalais de la diaspora

Dakar — Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur (FAISE) a accordé, lundi, un financement de 750 millions de francs CFA à 150 Sénégalais de la diaspora, en vue de leur permettre de financer des projets structurants dans plusieurs domaines dont l'agriculture, l'innovation et l'économie sociale et solidaire.

À travers cette initiative, "150 bénéficiaires sont accompagnés pour un montant global de 750 millions de francs CFA. Mais au-delà des chiffres, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est une philosophie nouvelle : celle d'une diaspora considérée non plus comme une variable périphérique, mais comme un acteur central de la souveraineté économique", a déclaré l'administrateur du FAISE, Khouraïchi Thiam.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise de financement, il a indiqué que le FAISE a désormais pour mission de canaliser la puissance financière et symbolique représentée par la diaspora vers des "projets nationaux structurants" dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de l'industrie, de l'innovation, de la technologie et de l'économie sociale et solidaire.

"Le FAISE est aujourd'hui un instrument stratégique de l'État du Sénégal. Un outil de financement, certes, mais surtout un levier de transformation structurelle", a déclaré son administrateur.

Dans son discours, il a dit avoir sillonné lui-même l'Afrique, l'Europe et l'Asie, à la rencontre de la diaspora sénégalaise, "parfois jusqu'aux contrées les plus lointaines, partout où se trouve un citoyen sénégalais, afin que l'accès au financement soit réellement juste, inclusif et équitable".

"Tout cela s'inscrit pleinement dans la vision du Jub, Jubëul, Jubënti" des nouvelles autorités, axée sur la droiture et la rectification, soutient-il.

Aux bénéficiaires, il a indiqué que ce financement "est une chance", mais aussi "une responsabilité".

"Vous êtes appelés à être des modèles de rigueur, d'impact positif et de réussite collective. [...] Depuis que j'ai l'honneur d'exercer les fonctions d'administrateur du FAISE, nous avons engagé une réforme profonde : meilleure gouvernance, transparence accrue, et surtout amélioration significative du taux de recouvrement, au niveau national comme international", affirme-t-il.

Selon lui, ces résultats ont été rendus possibles grâce au nouveau programme "Lepto Fayto", initié avec sa prise de service, pour rendre plus efficace le taux de recouvrement des prêts accordés par le FAISE, à travers une stratégie basée sur "la responsabilisation, la proximité et l'accompagnement humain".