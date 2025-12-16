L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) a été abordé le 14 décembre dernier à Abuja lors de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao.

Selon le communiqué final, la Conférence prend note de l'état d'avancement de la mise en oeuvre, notamment la soumission de la liste unique consolidée des engagements spécifiques de la Cedeao au titre du Protocole sur le commerce des services.

La Conférence exhorte tous les États membres à accélérer la mise en oeuvre de l'accord en renforçant les structures institutionnelles pertinentes et en mettant en oeuvre les stratégies régionales et nationales relatives à la Zlecaf. Elle invite, en outre, la Commission de la Cedeao à continuer de soutenir les États membres et de coordonner les positions régionales.

Dans la même dynamique, la Conférence a pris note du rapport du Conseil sur la mise en oeuvre du Système de libéralisation des échanges de la Cedeao (Slec). Elle a chargé les Commissions de la Cedeao et de l'Uemoa d'harmoniser les règles d'origine en vigueur dans la région afin de renforcer la libre circulation des marchandises communautaires et de promouvoir l'intégration régionale.

Concernant l'imposition de la « taxe de solidarité communautaire » sur les marchandises originaires d'États membres non-membres de l'Uemoa-Cedeao exportées vers d'autres États membres de la Cedeao appartenant à l'Uemoa, la Conférence charge le Président de la Commission de collaborer avec la Commission de l'Uemoa en vue de résoudre la situation.

Sur la question du Système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest (Wapp) , la Conférence dit avoir pris note de la synchronisation historique des réseaux électriques des 15 pays d'Afrique de l'Ouest par le Wapp, allant de la Mauritanie au Nigeria, le 8 novembre 2025. Elle a toutefois exprimé ses préoccupations concernant les défauts de paiement persistants qui affectent le fonctionnement du Wapp. La Conférence a donc exhorté les États membres à veiller au paiement en temps opportun de leurs contributions au Wapp afin d'assurer la pérennité de ses activités, compte tenu de son importance stratégique pour le développement économique régional.