Congo-Kinshasa: Violents combats entre FDLR et Mai-Mai Kifuafua à Walikale - Au moins 4 morts et des maisons incendiées

16 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La tension reste vive, ce mardi 16 décembre, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu) après un violent affrontement armé, lundi, entre des combattants présumés FDLR et les miliciens Mai-Mai Kifuafua, dans le village Tuonane, groupement Waloa Loanda.

Le bilan provisoire, selon plusieurs sources, fait état d'au moins quatre morts, dont deux cadres du groupe Kifuafua. Six maisons et deux barza coutumiers ont été également incendiés.

Les échanges de tirs commencés vers 4 heures du matin ont duré presque toute la journée de lundi, dans le village Tuonane. Ce qui, selon des sources locales, a été à la base de ce lourd bilan et des dégâts matériels. Six maisons d'habitation et deux barza coutumiers réduits en cendres. Parmi les victimes figurent quatre combattants Wazalendo, dont deux cadres du groupe Kifuafua, tués puis brûlés. Un civil est porté disparu.

D'après plusieurs témoignages, la tension serait née d'un litige foncier impliquant un cadre FDLR, Mudayongwa, qui revendiquait un terrain qu'il affirme avoir acheté dans le groupement Waloa Loanda. Face à la résistance des habitants, un combattant FDLR a été tué par un milicien Kifuafua le samedi 13 décembre, déclenchant l'attaque en représailles.

Ce mardi, un calme relatif est revenu dans la zone, mais la tension reste vive. La majorité des habitants de Tuonane ont fui vers l'agglomération voisine de Hombo. Sur place, ils trouvent refuge auprès de familles d'accueil, craignant une escalade des violences et de nouvelles exactions contre les civils.

