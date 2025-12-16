Congo-Kinshasa: Arrivée de 2000 passeports congolais à Beni, à la grande satisfaction de requérants

Plus de deux mille exemplaires de passeports congolais sont arrivés lundi 15 décembre à Beni, capitale provinciale provisoire du Nord-Kivu, en provenance de Kinshasa. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les requérants de Beni, qui avaient attendu de longs mois ce précieux sésame.

Il s'agit d'un quatrième lot de passeports congolais, prêts à être remis ce mardi aux demandeurs.

« C'est comme si je suis né de nouveau ! ça me donne beaucoup de joie puisque, on a fait plus de deux semaines en train de le chercher. On était dégoûté mais, curieusement, quand ça arrive dans nos mains, nous sentons vraiment une grande joie. Pour moi, c'est ma première fois de m'en procurer », témoigne un habitant de Beni, la trentaine révolue.

Il dit avoir fait de nombreuses navettes pour obtenir ce document, sans succès.

Un autre requérant se dit satisfait, mais déplore la lenteur du processus de délivrance du passeport biométrique :

« Je demande tout simplement à ceux qui sont au centre de capture de voir comment ils peuvent changer leur manière de travailler parce qu'il y a tant de gens qui viennent avec des procurations pour passer à la capture. Ça nous prend beaucoup de temps nous autres ».

Pendant ce temps, l'opération de capture de photos se poursuit dans la ville voisine de Butembo, où plus de trois mille requérants sont sur la liste d'attente. Et à Beni-ville, l'opération va redémarrer ce jeudi.

Le ministère des Affaires étrangères de la RDC a installé un centre de capture pour les passeports biométriques à Beni pour faciliter l'accès au passeport pour les habitants de Beni et Butembo, et d'autres coins de la province, évitant ainsi aux demandeurs de se déplacer vers des villes plus lointaines comme Bunia ou Kinshasa.