Afrique de l'Ouest: Saint-Louis - Des pêcheurs sénégalais dénoncent des mauvais traitements en Mauritanie

Des pêcheurs sénégalais établis en Mauritanie ont manifesté ce matin à Guet Ndar pour dénoncer les violences, les expulsions et les difficultés administratives qu'ils disent subir dans leur pays d'accueil. À travers une mobilisation pacifique, ils appellent les autorités sénégalaises à intervenir afin de protéger leurs droits et leur dignité.

Arborant des brassards rouges, les pêcheurs réunis au quai de pêche de Guet Ndar ont exprimé leur inquiétude face à leurs conditions de vie actuelles en Mauritanie. Prenant la parole, Baye Boly Fall, représentant des pêcheurs sénégalais en Mauritanie, a décrit une situation qu'il juge alarmante. « Nos parents souffrent en Mauritanie alors que nos deux pays ont des liens historiques et fraternels très forts », a-t-il déclaré, rappelant que de nombreux pêcheurs sont contraints d'y travailler faute d'opportunités suffisantes au Sénégal.

Selon lui, les pêcheurs, tout comme d'autres Sénégalais établis en Mauritanie, rencontrent d'importants obstacles dans l'obtention de leurs documents de séjour. « Les papiers peuvent prendre des mois. Entre-temps, si l'on te contrôle sur la route, au marché ou sur la plage, on t'arrête et on te renvoie de force au Sénégal », a-t-il dénoncé, ajoutant que des femmes seraient également concernées par ces expulsions, souvent menées de manière violente, selon eux.

Baye Boly Fall a également évoqué des conditions de détention difficiles. « Certains restent plusieurs jours sans manger ni boire. Même un prisonnier a droit à la dignité », a-t-il affirmé, accusant certaines forces de sécurité de mauvais traitements.

Dénonçant aussi des lenteurs administratives du côté du consulat, les manifestants interpellent directement les autorités sénégalaises. « Nous demandons au président de la République, au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères d'ouvrir un dialogue franc avec la Mauritanie afin que la paix et le respect mutuel prévalent », a plaidé leur représentant.

Tout en dénonçant les abus, les pêcheurs se veulent porteurs d'un message de paix. « Le Sénégal et la Mauritanie sont des pays frères. Il ne doit pas y avoir de telles pratiques entre nous », a conclu Baye Boly Fall.